GTA V et GTA Online disponibles sur PlayStation 5 et Xbox Series

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Depuis plusieurs jours maintenant, les possesseurs d'une PlayStation 5 ou d'une Xbox Series S/X peuvent désormais retrouver une mise à jour pour Grand Theft Auto 5 et GTA Online. Cette dernière permet une compatibilité avec les dernières consoles de salon, tout en apportant du nouveau contenu et des amélioration des graphismes.

Des performances et une fidélité améliorées allant jusqu'à la résolution 4K, jusqu'à 60 images par seconde, en passant par des options HDR, le ray-tracing, des textures de meilleure qualité et plus. Une belle occasion de revenir à Los Santos !

Grand Theft Auto V : la mise à jour next gen disponible

Los Santos est ravie de vous accueillir à nouveau. Découvrez les blockbusters Grand Theft Auto V et GTA Online sur la dernière génération de consoles : ils sont maintenant disponibles pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S via la boutique de la console PlayStation 5 et le Microsoft Store avec de nombreuses améliorations pour les nouveaux joueurs comme les anciens.

Les nombreux amateurs de la série Grand Theft Auto peuvent se frotter les mains : Rockstar Game a officiellement mis à jour GTA V et GTA Online à destination des nouvelles consoles de salon. De plus, pour l'occasion, GTA Online est désormais disponible en standalone et peut être téléchargé gratuitement sur PlayStation 5 jusqu'au 14 juin.