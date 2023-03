Les Apple Watch Series 8 et SE 2 sont disponibles en reconditionné sur l'Apple Store US

Face au succès des produits reconditionnés, Apple propose sur son Apple Store en ligne (depuis très longtemps) des produits remis à neuf. L'avantage avec ce type d'approche, c'est que vous bénéficiez d'une belle réduction par rapport au prix officiel et de plusieurs engagements de la part d'Apple. Aux États-Unis, la quantité de produits reconditionnés est impressionnante comparé à ce qu'on a en France, les Américains sont aujourd'hui une nouvelle fois de plus favorisés.

La dernière génération d'Apple Watch débarque sur l'Apple Store en ligne US en reconditionné

Depuis quelques heures, Apple propose sur son Apple Store en ligne aux États-Unis, une tonne d'Apple Watch Series 8 et SE 2 reconditionnés. Sur la majorité des modèles, les clients peuvent bénéficier d'une remise de 60 à 80 dollars pour l'Apple Watch Series 8 et de 40 à 80 dollars pour l'Apple Watch SE 2.



Pour l'Apple Watch Series 8, on la retrouve à partir de 339$ pour le modèle GPS de 41 mm, le modèle GPS 45 mm est quant à lui 70$ moins cher qu'auparavant, et la réduction totale offerte va jusqu'à 80 $ pour la variante haut de gamme 45 mm.

L'Apple Watch SE 40 mm avec GPS uniquement est proposée à partir de 209$, tandis que l'Apple Watch SE 44 mm avec GPS et cellulaire est présentée à partir de 239$.

Les engagements d'Apple

L'avantage de commander des produits reconditionnés sur l'Apple Store en ligne, c'est aussi la chance de trouver de solides engagements. Vous avez l'assurance que le produit a été testé (dans sa totalité) et nettoyé en profondeur. Le système d'exploitation est souvent mis à jour manuellement et les produits sont reconditionnés dans une boîte flambant neuve avec de nouveaux câbles et accessoires.



On peut le dire... C'est du reconditionnement de luxe. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, Apple propose également aux clients une garantie d'un an avec une livraison et un retour gratuit en cas d'insatisfaction. Difficile de faire mieux.

Et la France ?

Pour l'instant, c'est silence radio sur notre Apple Store en ligne. La catégorie reconditionnement est quasiment vide, on ne retrouve pas d'Apple Watch ni d'iPhone ni d'iPad... Les seuls produits actuellement disponibles sont les Mac, les Apple TV et quelques accessoires.



Est-ce qu'Apple proposera autant d'Apple Watch reconditionné en France qu'en ce moment aux US ? Il va être intéressant d'observer les prochaines mises à jour de l'Apple Store en ligne français, vous pouvez accéder à la catégorie reconditionné du site d'Apple sur cette page.

Le géant californien met à jour en fonction des nouvelles arrivées. Pour rappel, un produit qui se retrouve en reconditionnement sur le site d'Apple est en général un appareil qui a été retourné par un client suite à un changement d'avis ou une insatisfaction.