Swagger S02 : voici la bande-annonce et la date de sortie sur Apple TV+

La première saison de la série Swagger sur Apple TV+ a beaucoup fait parler d'elle, le programme a été acclamé par les critiques et a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Face à l'enthousiasme général envers sa création originale, Apple a rapidement renouvelé Swagger pour une deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons plus d'informations sur la suite de cette série légendaire sur la NBA et l'univers du basket-ball en général.

Swagger saison 2, bientôt disponible

Vous avez apprécié la première saison de Swagger ? Bonne nouvelle, de nouveaux épisodes de la série débarquent dès le 23 juin 2023 dans le cadre d'une deuxième saison, toujours en exclusivité sur Apple TV+. Dans un communiqué de presse, Apple a dévoilé aujourd'hui la bande-annonce des prochains épisodes qui vont être publiés pour les abonnés, on retrouvera la suite des aventures de Jace, Phil, Nick, Musa, Drew et Royale qui entreront en dernière année de lycée.



Au niveau du casting, les acteurs O'Shea Jackson Jr., Isaiah Hill, Shinelle Azoroh, Quvenzhané Wallis, Tristan Mack Wilds ou encore Caleel Harris reprendront tous leurs rôles pour la deuxième saison, aux côtés des nouveaux ajouts Orlando.

En plus de la bande-annonce, Apple partage aussi de nombreuses informations à propos de la saison 2 de Swagger, voici ce que le géant californien dévoile dans son communiqué de presse :

Dans la deuxième saison, nous retrouvons les adolescents Jace, Phil, Nick, Musa, Drew et Royale, qui entrent en dernière année de lycée. Tous, sauf Phil, fréquenteront Cedar Cove Prep, un établissement majoritairement blanc où les riches membres du conseil d'administration contrôlent l'ensemble des opérations, de l'embauche des professeurs à l'inscription des élèves. C'est une école de pouvoir et d'influence.



Malgré toute sa réussite scolaire, son programme de basket-ball n'était pas compétitif jusqu'à ce qu'Emory Lawson, le directeur sportif, parvienne à recruter les joueurs de Swagger. Du jour au lendemain, le programme de basket-ball de Cedar Cove devient une élite, attirant l'attention d'Alonzo Powers de Gladiator Sneakers. Les meilleurs recruteurs universitaires du pays assistent aux matchs, qui sont retransmis en direct à des milliers de fans. La victoire s'accompagne d'un examen minutieux et les joueurs se retrouvent sous un microscope alors qu'ils sont en lice pour le championnat national des lycées.



Tout va bien dans la vie de Jace Carson et de sa famille. Jenna loue une maison dans un quartier résidentiel et son entreprise de vente de cosmétiques est en plein essor. C'est alors qu'une vidéo fait surface et menace de tout détruire. Il s'agit d'une vidéo de surveillance montrant Coach Warwick, l'ancien entraîneur de Crystal, en train de se faire tabasser dans une ruelle. Les agresseurs sont masqués, mais Coach Warwick pense avoir trouvé des preuves de l'implication des joueurs de Swagger. Au fur et à mesure que ces spéculations sont rendues publiques et diffusées sur les réseaux sociaux, les liens fraternels que les joueurs ont tissés sont mis à l'épreuve. Leur avenir, autrefois prometteur, est menacé.

La deuxième saison de Swagger est produite par Bythewood, Kevin Durant, Brian Grazer et Rich Kleiman, Apple a accordé sa confiance à 3 studios très réputés aux États-Unis : Imagine Television Studios, Boardroom, CBS Studios et Undisputed Cinema. Apple ne marquera pas son empreinte sur la deuxième saison via Apple Studios.



