Apple TV+ dévoile la bande-annonce et la date de sortie de Tetris

Le 19 novembre 2020, on apprenait qu'Apple venait d'obtenir les droits du film Tetris qui racontera l'histoire d'Alexey Pajitnov (le créateur du célèbre jeu) qui part à la rencontre de Henk Rogers qui aidera à propulser le jeu chez des millions de personnes à travers le monde. Ce nouveau film passionnant est désormais fini depuis plusieurs mois, ce qui ouvre aujourd'hui la porte à une bande-annonce et une date de sortie dans le catalogue d'Apple TV+ !

Découvrez Tetris

On connait tous Tetris, un jeu de puzzle dans lequel des formes géométriques appelées "tétriminos" tombent du haut de l'écran. L'objectif est simple, le joueur doit les déplacer et les tourner pour qu'elles s'encastrent parfaitement en bas de l'écran sans laisser d'espaces vides. À chaque fois qu'une ligne est complétée, celle-ci s'efface et le compteur de points augmente pour évoluer vers un score record.



Ce jeu a passionné des millions de personnes à la fin des années 80, cela a été rendu possible en partie grâce à Henk Rogers qui a su rendre Tetris populaire et le faire entrer dans une multitude de foyers qui n'avaient jamais touché à un jeu vidéo auparavant. Cependant, tout le mérite revient à Alexey Pajitnov qui est le créateur de Tetris, jamais le jeu n'aurait vu le jour sans son esprit de génie.

Cette histoire, Apple va la raconter dans le film Tetris avec de l'émotion, des moments d'incertitude et des instants de joies quand les deux hommes s'aperçoivent que le monde entier tombe accro à Tetris. Le service de streaming a accordé sa confiance à Nikita Efremov (The Bomber) pour jouer le rôle d'Alexey Pajitnov et à Taron Egerton (Black Bird) pour le rôle de Henk Rogers.



« Tetris » est réalisé par Jon S. Baird avec scénario de Noah Pink. Apple n'a pas choisi n'importe qui puisque Jon S. Baird a participé à des programmes populaires comme Stan & Ollie ainsi que Feed the Beast. Quant à Noah Pink, la carrière est plus légère, le scénariste n'a que 3 films tournés à l'heure actuelle.



Le film Tetris sera disponible en exclusivité mondiale sur Apple TV+ dès le 31 mars 2023, Apple proposera le contenu en 4K avec Dolby Atmos pour offrir aux abonnés une immersion totale. Pour en profiter, vous pouvez souscrire au service de streaming pour 6,99€/mois sans engagement. À noter que si vous êtes détenteur d'une PlayStation 4 ou d'une PlayStation 5, Apple propose une grande période d'essai de plusieurs mois. Ce sera l'occasion de découvrir Tetris, mais aussi les nombreuses créations originales Apple qui ont bouleversé l'univers du streaming depuis 2019 !