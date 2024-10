Après Dumb Ways To Die, Dumb Ways To Survive arrive sur Netflix Games

Cette semaine, Netflix a annoncé un nouveau titre dérivé de la série à succès Dumb Ways to Die sous la forme de Dumb Ways to Survive. La saga en question a été lancée en 2012 et est rapidement devenue populaire. Ce nouveau jeu basé sur cette série a été développé par Playside, à la fois sur iOS et Android.



L'annonce officielle et la bande-annonce ne disent rien sur le gameplay de base, mais les captures d'écran permettent de deviner qu'il s'agit d'un jeu de survie.

Découvrez la version Netflix de Dumb Ways to Survive

Dumb Ways to Survive se présente comme un jeu d'aventure et de survie roguelike dans lequel vous essayez de mourir en tant qu'une sorte de mannequin sans âme ou de survivre en tant que Noob, un explorateur mignon. Votre objectif est de rentrer chez vous, au pays des haricots.



Pour cela, vous devrez rassembler des ressources en explorant des environnements interactifs peuplés d'animaux aussi délicieux que dangereux, en fabriquant ou en cuisinant tout ce dont vous avez besoin pour survivre.

Collectez, récoltez et chassez pour vous frayer un chemin dans la nature en incarnant un haricot maladroit qui tente de rester en vie. Allez-vous mourir comme un idiot ou utiliser votre intelligence pour survivre ?



Vous devrez travailler dur dans la peau de Noob, un explorateur mignon et malchanceux, dans cette aventure de survie roguelike à la fois stupide et satisfaisante, qui vient s'ajouter à la série à succès "Dumb Ways to Die". Après avoir pris un mauvais virage, vous êtes perdu dans la nature et ne pouvez compter que sur votre intelligence (ou son absence).

Regardez la bande-annonce de Dumb Ways to Survive de Netflix ci-dessous :

Si vous souhaitez essayer Dumb Ways to Survive dans le cadre de son lancement progressif, il vous faudra un compte philippin, puis le télécharger sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Le reste du monde sera servi dans les semaines à venir, conformément aux habitudes de Netflix Games.



Si vous n'avez pas l'impression qu'il s'agit d'une annonce importante, sachez que Dumb Ways to Die et ses suites ont été téléchargés à plus de 340 millions d'exemplaires. Le dernier en date est Dumb Ways to Die 4, et je ne peux que vous conseiller de l'essayer. Le genre de jeu qu'on ne lâche plus pendant des heures.

Télécharger le jeu gratuit Dumb Ways to Survive NETFLIX