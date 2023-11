Signal : les systèmes de protection de vie privée coûtent très cher (les montants dévoilés)

Depuis plusieurs années, les messageries instantanées comme Signal ou encore WhatsApp s'investissent beaucoup dans la protection de notre vie privée avec notamment le cryptage de bout en bout ainsi que d'autres systèmes pro-vie privée. Cependant, tout cela a un coup sur l'installation, mais aussi sur la durée. Pour la première fois, Signal a dévoilé les coûts dans un billet de blog !

Signal révèle ce que lui coûte le développement et la maintenance de ses systèmes spécialisés dans la vie privée

Dans l'univers de la messagerie sécurisée, Signal occupe une place importante. Reconnue pour son engagement envers la confidentialité de ses utilisateurs, l'application utilise un chiffrement de bout en bout sophistiqué. Cependant, cette quête de la sécurité a un prix élevé, Signal consacre chaque année approximativement 14 millions de dollars à son infrastructure et 19 millions de dollars à la rémunération de son personnel et aux dépenses connexes, soit un total annuel de 33 millions de dollars.



Face à une estimation de dépenses opérationnelles qui devraient atteindre les 50 millions de dollars d'ici 2025, Signal se trouve à la croisée des chemins financiers. Bien que l'application ne divulgue pas le nombre exact d'utilisateurs actifs, les estimations le placent à plusieurs dizaines de millions. Opérant avec une équipe relativement restreinte de 50 employés à plein temps, Signal se distingue par son modèle économique non lucratif.

La protection de la vie privée offerte par Signal est considérée comme supérieure à celle d'autres services similaires, grâce notamment au cryptage des photos de profil et des noms d'utilisateurs. Cette excellence en matière de sécurité implique cependant des coûts substantiels pour des éléments comme le stockage, estimé à 1,3 million de dollars et les serveurs, s'élevant à 2,9 millions de dollars.



Signal explique qu'en 2025, les dépenses seront encore plus importantes :

Nous estimons que d'ici 2025, Signal aura besoin d'environ 50 millions de dollars par an pour fonctionner - et c'est très maigre par rapport à d'autres applications de messagerie populaires qui ne respectent pas votre vie privée.

Les finances de Signal dépendent essentiellement des contributions volontaires, avec un démarrage initial rendu possible grâce à un prêt significatif de Brian Acton. La stratégie de l'entreprise vise à attirer de gros donateurs pour soutenir sa mission.



Dans cet écosystème numérique où la confidentialité est devenue une denrée rare et précieuse, Signal doit naviguer entre l'impératif de préserver l'intimité de ses utilisateurs et la nécessité de financer une opération de plus en plus coûteuse. La question demeure : comment continuer à offrir un havre de vie privée sans compromettre ses principes ni sa qualité de service face à des coûts croissants ? Signal promet de se lancer dans une quête de solutions innovantes pour relever ce défi financier tout en restant fidèle à sa mission première.



