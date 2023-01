Jouez à 240 Hz ou 4K/120Hz sur Mac grâce à l'option RTX 4080 de Geforce Now

NVIDIA a dévoilé en ce début d'année la dernière nouveauté de son service de cloud gaming GeForce NOW, qui permettra aux utilisateurs de Mac de jouer à des jeux en streaming jusqu'à 240 images par seconde tout en bénéficiant du ray-tracing et de DLSS 3, ou en résolution 4K à 120Hz.

Le niveau Ultime de Nvidia GeForce Now

Cela est possible uniquement en passant au niveau d'adhésion Ultimate amélioré, un abonnement à 19,99 €/mois qui est une mise à niveau du forfait "RTX 3080" existant.

Faites évoluer votre expérience GeForce NOW avec la puissance de la RTX 4080 dans le Cloud.



Les membres Ultimes bénéficieront automatiquement d’un accès anticipé aux performances de la GeForce RTX 4080 de nouvelle génération, dès que les serveurs seront disponibles. Préparez-vous à jouer dans le Cloud avec les résolutions et les fréquences d’images les plus élevées - jusqu’en 4K à 120 images par seconde ou à 240 images par seconde avec le nouveau mode Reflex - tout en profitant d’un accès exclusif à nos serveurs de jeu les plus rapides et de nos sessions de jeu les plus étendues.

La société affirme que les nouveaux SuperPODs GeForce NOW RTX 4080 "fourniront plus de 64 téraflops de puissance graphique à un utilisateur individuel, soit plus de 5 fois celle d'une Xbox Series X et près de 1,75 fois celle des SuperPODs de la génération précédente."



La nouvelle version de son offre Ultime apporte trois avantages majeurs. Le premier le rendu jusqu'à 240 fps, soit le double du niveau précédent. NVIDIA affirme que lorsqu'il est associé à Reflex, l'API de réduction de la latence de la société, ce nouveau service donne l'impression de jouer sur un PC de bureau. Grâce à Reflex, la latence entre le clic et le pixel est maintenant inférieure à 40 millisecondes, ce qui est de mieux en mieux pour les compétiteurs en ligne.



Autre conséquence, le jeu en 4K est passé de 60 fps à 120 fps, et les moniteurs ultra-larges seront supportés pour la première fois jusqu'à 3 840 x 1 600 pixels mais aussi 3440 x 1440 px et 2560 x 1080 px.



NVIDIA GeForce NOW peut se vanter d'avoir plus de 1 500 jeux dans sa bibliothèque, y compris des hits d'EA et d'Ubisoft, et des titres de Steam et d'Epic Games (y compris Fortnite, qui pourrait faire un retour sur iPhone dans un avenir proche).



Comme mentionné au début de l'article, le niveau Ultimate GeForce NOW est à 19,99 €, ou légèrement moins cher si vous payez six mois à l'avance à 99,99 $.



Si vous êtes actuellement abonné à la RTX 3080, votre abonnement a été automatiquement mis à niveau. Qui joue avec GeForce Now parmi vous ? Sur Mac, sur iPad, sur PC ou sur TV connectées ?