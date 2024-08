Apple détaille le choix du navigateur par défaut dans l'UE à partir d'iOS 17.4

Avec la mise à jour vers iOS 17.4, qui est actuellement en version bêta, les utilisateurs d'iPhone qui vivent au sein de l'Union européenne seront invités à choisir un navigateur web par défaut lorsqu'ils ouvriront Safari pour la première fois sur un iPhone ou un iPad. Dans un courriel envoyé aujourd'hui, Apple a tenu a détailler ce processus déjà partagé hier sur son site de support.

12 navigateurs au choix

Concrètement, Apple présentera une liste des 12 navigateurs web les plus populaires de l'App Store (de leur pays) aux utilisateurs d'iPhone dans l'UE. La société de Tim Cook précise que les options seront affichées dans un ordre aléatoire pour chaque utilisateur.

Apple a partagé une liste alphabétique des navigateurs qui seront actuellement affichés dans chaque pays de l'UE. Voici les options que l'on verra en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne (mais aussi aux 23 autres pays, le Royaume-Uni étant exclu depuis 2020) :

France : Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Onion Browser, Opera, Private Browser Deluxe, Qwant et Safari.

: Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Onion Browser, Opera, Private Browser Deluxe, Qwant et Safari. Allemagne : Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Ivanti Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari, et You.com AI Search Assistant.

: Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Ivanti Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari, et You.com AI Search Assistant. Italie : Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Ivanti Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari et l'assistant de recherche AI You.com

: Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Ivanti Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari et l'assistant de recherche AI You.com Espagne : Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Onion Browser, Opera, Safari, Vivaldi et l'assistant de recherche AI You.com

Une évolution pour la concurrence

Pour mémoire, depuis iOS 14, il est possible de modifier le navigateur web par défaut d'un iPhone via l'application Réglages. Apple est allée plus loin en ajoutant l'invite du navigateur par défaut dans Safari afin de se conformer aux nouvelles réglementations de la loi européenne sur les marchés numériques. Mais surtout, elle permet enfin aux navigateurs web d'utiliser des moteurs de rendu autres que WebKit d'Apple. Pour cela, il faudra que les développeurs s'appuient sur la nouvelle API appelée BrowserEngineKit.



Apple a indiqué que la version 17.4 d'iOS serait mise à la disposition du public en mars.