L’iPad mini 7 est compatible avec la restauration sans fil

Disponible à la vente depuis hier matin, l’iPad mini 7 n’a visiblement pas révélé tous ses points forts lors de la présentation et des tests. En effet, Apple a intégré une nouveauté qui a été lancée le mois dernier sur la gamme iPhone 16 : la restauration sans aucun fil.

L’iPad mini 7 peut être restauré en sans fil

Apple ne l’a pas mis en avant dans le communiqué de presse qui a présenté l’iPad mini 7 ni sur son assistance en ligne, mais l’iPad mini 7 a repris une nouveauté très pratique des iPhone 16 : la restauration sans fil. Cette avancée technologique simplifie considérablement les procédures de récupération en cas de problème avec l’iPad.



La restauration sans fil, présente depuis peu dans l’écosystème Apple, fait de l’iPad mini 7 le deuxième produit après l’iPhone 16 à bénéficier de cette technologie nouvelle génération. Grâce à iPadOS 18, l’iPad mini 7 dispose d’une partition RecoveryOS, un élément clé de ce processus. Cette partition est identique à celle des iPhone 16, comme l’a souligné le média 9to5Mac.

Cette restauration sans fil permet à l’utilisateur de réinitialiser son iPad mini 7 en toute simplicité. Si l’appareil passe en mode de récupération, il suffit de le rapprocher d’un autre iPhone ou iPad sous iOS 18/iPadOS 18 pour déclencher automatiquement le processus de restauration. Une simple interaction entre les deux appareils via une fenêtre pop-up guide l’utilisateur tout au long de la réinitialisation, ce qui supprime totalement le besoin d’un ordinateur avec un câble.

La partition RecoveryOS : une innovation logicielle

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la partition RecoveryOS n’est pas directement intégrée à la puce A17 Pro de l’iPad mini 7, mais installée avant la sortie d’usine des appareils. Cette approche permet de dissocier le matériel et le logiciel pour la gestion des restaurations, ce qui assure que la fonctionnalité est présente dès l’activation de l’appareil.



Cette évolution vers une restauration sans fil pour l’iPad mini 7 montre qu’Apple a une volonté d’améliorer l’expérience utilisateur. Plus besoin de brancher l’appareil à un Mac ou à un PC pour le réinitialiser : il suffit d’un autre appareil compatible à proximité. Si votre entourage ou vos collègues de travail sont tous sur un smartphone ou une tablette sous Android, vous pouvez toujours vous rapprocher d’un Apple Store ou des iPhone et iPad compatibles seront disponibles pour une restauration sans fil.