Le Pixel 8 Pro de Google aurait un capteur d'appareil photo plus grand

La future gamme de Google, à savoir les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, pourrait présenter des améliorations notables en matière d'appareil photo, ce qui est déjà son point fort. Dans une note adressée à Android Authority, le leaker Kamila Wojciechowska, qui a une solide réputation en ce qui concerne les fuites sur les Pixel, affirme que la prochaine paire de téléphones haut de gamme de la firme de Mountain View sera équipée de capteurs ISOCELL GN2 de Samsung. Il s'agit du même capteur que celui qui équipe les Galaxy S22 et S23. Plus notablement, il s'agit d'une amélioration significative par rapport à l'ISOCELL GN1 que Google utilise depuis le Pixel 6 et notamment sur le récent Pixel Fold. Le GN2 est physiquement plus grand et capable de capturer 35 % de lumière en plus que son prédécesseur, ce qui le rend plus performant en basse lumière. Il prend également en charge des fonctionnalités plus modernes, notamment la capture vidéo 8K/30 fps et le HDR décalé. Google pourrait utiliser cette dernière pour réduire les images fantômes dans les images HDR.

De petits plus sur le Pixel 8 Pro

Selon les informations divulguées, les Pixel 8 et 8 Pro seront tous deux équipés du GN2. Cependant, le modèle phare de Google, le Pixel 8 Pro, bénéficiera également de quelques mises à jour exclusives. Il intégrera un nouveau capteur de temps de vol (ToF), ce qui devrait améliorer les performances de l'autofocus et peut-être ouvrir des possibilités en réalité augmentée. De plus, le Pixel 8 Pro sera doté d'un capteur plus moderne pour sa caméra ultra-large. Google aurait prévu d'utiliser le Sony IMX787 de 64 mégapixels, qui est le même capteur utilisé pour l'appareil photo principal du Pixel 7a, afin de remplacer l'ancien IMX386 de 12 mégapixels du Pixel 7 Pro. Le nouveau capteur est presque deux fois plus grand que son prédécesseur et devrait produire des images de bien meilleure qualité. Il est mentionné que la version de test actuelle du Pixel 8 Pro ne comprend pas de mode macro, mais cela ne signifie pas que la version finale ne proposera pas cette fonctionnalité. En ce qui concerne le Pixel 8, il continuera d'utiliser l'IMX386, mais il est possible qu'il propose un objectif offrant un champ de vision plus large pour ceux qui souhaitent capturer davantage de scène dans leurs photos. Les informations indiquent que les caméras selfie et téléobjectif du Pixel 8 et 8 Pro seront identiques à celles des Pixel 7 et 7 Pro. Enfin, il est souligné que le thermomètre du Pixel 8 Pro, selon les rumeurs, ne sera pas utilisé pour la photographie.

Rendu du Pixel 8 Pro par OnLeaks

Du mieux côté logiciel

Naturellement, Google a également prévu des mises à jour logicielles. L'entreprise aurait mis à jour son application "Appareil Photo" pour permettre aux clients de décider de l'intensité de l'effet bokeh lorsqu'ils utilisent le mode vidéo "Cinématique". En outre, une nouvelle fonction "Torche adaptative" pourrait ajuster dynamiquement la sortie du module flash d'un téléphone pour éviter qu'il ne surexpose les images.



Si l'on considère que Google a l'habitude de conserver le même capteur d'appareil photo pour plusieurs générations de Pixel, il est intéressant d'apprendre que les Pixel 8 et 8 Pro pourraient être dotés d'un nouveau matériel plus performant. Google a fait beaucoup avec la partie computationnelle, mais tout en restant limité niveau matériel. Même Apple, connue pour ne pas faire la course aux pixels, l'a dépassé depuis l'iPhone 14 Pro avec un impressionnant capteur 48 mégapixels.