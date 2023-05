Le Pixel 8 Pro de Google aurait un thermomètre intégré

Le Pixel 8 Pro de Google pourrait inclure une fonctionnalité inhabituelle pour un téléphone, selon une fuite récente. Une vidéo publiée par 91mobiles et relayée par Kuba Wojciechowski montre ce qui semble être un appareil Pixel capable de mesurer la température corporelle d'une personne. Si cette information est vérifiée, le prochain téléphone phare de la gamme Pixel sera équipé d'un thermomètre intégré. La vidéo révèle la présence d'un capteur infrarouge similaire à ceux utilisés dans les thermomètres sans contact, situé dans le panneau métallique qui abrite également les caméras arrière.

Selon la démonstration du thermomètre intégré, les utilisateurs devront retirer leurs lunettes ou tout autre accessoire pour les yeux et placer le capteur aussi près que possible de leur front sans le toucher. Ensuite, ils devront déplacer leur téléphone vers leur tempe en l'espace de 5 secondes. Bien que la vidéo ne montre pas comment cela fonctionnerait, il est mentionné que le capteur pourrait également être utilisé pour mesurer la température d'objets inanimés. Des tests de cette fonctionnalité auraient également été réalisés par les employés de Google.

Des rendus informatiques précédents ont montré que le Pixel 8 Pro ressemblerait à une version arrondie du Pixel 7, et la vidéo actuelle confirme cette conception. Bien que le prochain téléphone présente de nombreuses similitudes physiques avec son prédécesseur, les trois caméras arrière sont désormais regroupées dans un seul module, contrairement au Pixel 7 Pro où l'un des capteurs était dans un module séparé.

L'ajout d'un thermomètre peut sembler étrange pour un téléphone, surtout maintenant que les mesures liées aux pandémies ne sont plus aussi prévalentes. Il est important de noter que ces informations proviennent d'une fuite et qu'il reste à voir si les futurs acheteurs du Pixel 8 Pro bénéficieront effectivement de cette fonctionnalité.

Google has removed the video from YouTube... there you go. That's an official confirmation this is real. https://t.co/vUcNa5XW9p