L'appareil photo du Pixel 6A est épatant pour DXOmark

DXOMark vient de publier les tests photos et écran du Google Pixel 6a. Si le second n'a rien de spécial, se classant au même niveau qu'un iPhone SE 2022 doté d'une dalle LCD, en revanche, le concurrent d'Apple fait largement mieux sur la partie pris de vue. Le Pixel 6A obtient un score de 130 points (contre 118 pour l'iPhone SE) en deuxième place de son classement des meilleurs smartphones photos entre 400 et 600 euros. Mais surtout, le téléphone de Google est 21e au classement général, à égalité avec les iPhone 13 / 13 mini et l'iPhone 12 Pro Max par exemple. Pourtant, il coûte moins que la moitié du prix de ce dernier.

Un milieu de gamme qui frappe fort en photo

Vous le savez certainement, la plupart des constructeurs qui commercialisent plusieurs gammes de téléphones différencient celles-ci par le processeur et l'appareil photo, principalement. Et bien chez Google, le Pixel 6a a beau s'afficher à 459 euros, il ne lésine matière de photographie.



En reprenant la recette du Pixel 6, Google se voit offrir une excellente note par le spécialiste DXOMark. Avec 130 points, il rivalise donc avec les modèles d'Apple cités plus haut, tout en étant loin d'être ridicule face aux téléphones ultra premium comme le Huawei P50 Pro (144 points), le Xiaomi Mi 11 Ultra (141 points) ou encore l’iPhone 13 Pro (137 points).



Dans sa catégorie, celui des milieux de gamme, le Pixel 6a s'offre donc 12 points d'avance sur l'iPhone SE 2022, son principal concurrent. Voici le rappel des caractéristiques du module photo :

Capteur large : capteur 1/2,55″ de 12,2 MP, pixels de 1,4 μm, champ de vision de 77°, objectif à ouverture f/1,7, double PDAF, OIS.

Capteur ultra-large : 12 MP, pixels de 1,25 μm, champ de vision de 114°, objectif à ouverture f/2,2.

Vidéo : 4K à 60/30 images par seconde, 1080p à 60/30 images par seconde.

Concrètement, le site français a apprécié la qualité photo et vidéo en général, en particulier sur le piqué des objets en arrière plan, une belle exposition, un HDR sans exagérations, des couleurs précises et une stabilisation vidéo efficace. En revanche, le zoom est encore perfectible avec trop de bruit du goût des spécialistes, de même pour les prises de vue en basse lumière.

Un écran honorable

Quant à l'écran du Pixel 6a, il obtient un honorable de 86 points, soit un point de moins que le Pixel 6. Ses faiblesses restent la luminosité trop basse et les vidéos HDR dans un environnement sombre.