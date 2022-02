Oppo présente son Find X5 pour concurrencer l'iPhone 13

Il y a 30 min

Android

Alban Martin

1



Après que Xiaomi se soit engagé à défier Apple de manière agressive au début du mois, la marque chinoise de smartphones Oppo prévoit maintenant de concurrencer directement l'inventeur de l'iPhone à l'échelle mondiale avec une vague d'appareils haut de gamme, en commençant par le Find X5 tout juste annoncé.

Un Find X5 Pro haut de gamme chez Oppo

Oppo est actuellement le quatrième plus grand vendeur de smartphones au monde, mais suite à sa fusion avec OnePlus, l'entreprise se prend à rêver plus grand et veut créer des smartphones haut de gamme qui visent les marchés internationaux. Selon Zhang Zhouchuan, vice-président des ventes et des services à l'étranger d'Oppo, la société prévoit d'utiliser sa série d'appareils Find et ses puces personnalisées pour pénétrer le segment haut de gamme actuellement dominé par Apple et Samsung.



Oppo a annoncé aujourd'hui son dernier smartphone phare, le Find X5, doté du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et du processeur d'image MariSilicon X conçu sur mesure par la société, dévoilé pour la première fois en décembre 2015. La puce gravée en 6 nm est spécifiquement pensée pour booster les capacités de l'appareil photo et améliorer les performances vidéo en basse lumière. Le prix de la série Find X5 a été revu en conséquence, avec 1000€ pour le modèle milieu de gamme et même 1300€ pour le Pro, soit l'un des appareils les plus chers jamais vendus par la société. De quoi se mesurer aux gammes iPhone 13 et Galaxy S22.



Au-delà du processeur MariSilicon X du Find X5, Oppo dit qu'elle a intégrer d'autres puces personnalisées pour améliorer des fonctions spécifiques, y compris une pour améliorer la charge rapide. Bien que l'entreprise ait été touchée par la pénurie mondiale de puces, M. Zhang a déclaré qu'elle avait réparti ses stocks de composants pour donner la priorité aux modèles haut de gamme sur les marchés clés et qu'elle s'attendait à ce que les problèmes d'approvisionnement se dissipent d'ici à la mi-2022.



Oppo prévoit que les ventes de ses modèles haut de gamme, notamment les séries Find et OnePlus, doubleront d'une année sur l'autre en 2022 grâce à une croissance rapide en Europe occidentale et en Amérique du Sud. Comme Xiaomi, l'entreprise cherche également à combler le vide laissé par Huawei, qui était auparavant le plus grand vendeur de smartphones en Chine et en progression fulgurante dans le monde, avant d'être contraint de se retirer du marché américain suite aux sanctions de l'administration Trump.

Le Find X5 Pro

Passons aux détails du Find X5 Pro d'Oppo qui remplace donc le Find X3 Pro sorti en mars 2021.

Appareil photo

Sur l’Oppo Find X5 Pro, exit le quatrième capteur microscopique et anecdotique de l'an dernier, place à trois bons capteurs en la présence de deux objectifs Sony IMX 766 de 50 mégapixels (grand-angle et ultra grand angle) et d'un capteur S5K3M5 de 13 mégapixels avec un téléobjectif X2.

Si la fiche technique ressemble à celle du X3 Pro, on note également l'arrivée d’une lentille en verre sur le grand angle, censée réduire de 77 % les aberrations chromatiques par rapport aux systèmes plastiques utilisés traditionnellement, mais aussi une stabilisation sur 5 axes, une technologie directement issue des boitiers photo.



Dans la même veine, l’ultra grand angle s'offre une lentille « freeform » pour réduire les déformations inhérentes à ce type d’optique. Un effet certainement moins "vue de poisson". Mais ce n'est pas tout. Le Find X5 Pro intègre un capteur spectral à 13 canaux qui vient remplacer le précédent capteur RGBCW à 5 canaux pour mieux détecter les couleurs, élément renforcé par le nouveau partenariat de trois ans avec Hasselblad, pour mieux gérer la calibration naturelle des couleurs, bien aidée par la puce MariSilicon évoquée plus haut.

Design

Côté design, l’Oppo Find X5 Pro reprend peu ou prou les lignes du X3 Pro, mais avec un bloc asymétrique. De plus, le dos est désormais en céramique microcristalline nanométrique, forgée à plus de 1000 °C. C'est classe et surtout très résistant, deux fois plus que le verre du modèle précédent.

Ecran

Du côté de l'affichage, c'est une dalle AMOLED de 6,7 pouces compatible 120 Hz (capable de descendre à 1 Hz) que l'on retrouve, comme sur les Galaxy S22, et qui est donc compatible HDR10+, le tout pour une luminosité maximale théorique de 1300 cd/m².

Processeur, 5G et charge rapide

Le reste est plutôt classique pour un haut de gamme Android en 2022 avec un processeur Snapdragon 8Gen 1, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie 5000 mAh compatible avec la charge rapide filaire 80W (100 % d’autonomie en 34 minutes) et 50 W en sans fil. Le tout tourne sous Android avec Color OS 12, ainsi que le support double SIM 5G.

Find X5 et Find X5 Lite

Si vous n'avez pas 1300€ à mettre, Oppo propose un Find X5 assez proche en photo avec quelques suppressions comme la stabilisation optique qui passe de 5 axes à 2 axes, la lentille en verre et la caméra selfie un peu moins sophistiquée. Le reste est également différent avec un dos en verre plus abordable, un processeur Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM, un écran FHD+ LTPS, une charge sans fil 30W et une certification seulement IP 54 contre IP68. Un écart important pour 300€ de moins.



Quant au Find X5 Lite, il ne coûte "que" 500€ mais doit se contenter d'un SoC MediaTek Dimensity 900, d'un appareil photo raboté (64 + 8 + 2 mp), d'un écran 90 Hz et d'une charge 65 W filaire.

Prix et date de disponibilités

L’Oppo Find X5 Pro est donc vendu à partir de 1300 € avec 12 Go de RAM / 256 Go, l’Oppo Find X5 débute à 1000 € en 8Go / 256Go et le Find X5 Lite à 500 €.



Les Oppo Find X5 Pro et Find X5 sont tous deux disponibles en noir et en blanc. La gamme sera commercialisée à partir du 24 mars 2022.