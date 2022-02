Xiaomi veut devenir le Apple chinois d'ici 3 ans

Xiaomi compte bien surfer sa bonne dynamique pour devenir le numéro un sur le marché chinois, notamment en s'inspirant fortement des pratiques d'Apple tant en termes de produits que de positionnement. Le fondateur de l'entreprise a eu des mots forts comme le rapporte le South China Morning Post.

Devenir numéro un, l'obsession de Xiaomi

Le fondateur et directeur général de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo que l'entreprise se concentrera spécifiquement sur le segment haut de gamme du marché mondial des smartphones dans le but de rivaliser directement avec Apple, en tentant de combler le vide laissé par Huawei. Ce dernier était auparavant le leader en Chine, avant d'être contraint de se retirer du marché américain à la suite des sanctions du gouvernement Trump (que Biden n'a pas désavoué). Lei a expliqué que Xiaomi cherche à devenir le plus grand vendeur de smartphones au monde d'ici trois ans.

M. Lei a déclaré :

Nous voulons nous mesurer à Apple en termes de produits et d'expérience, et devenir la plus grande marque haut de gamme de Chine dans les trois prochaines années.



Le patron a ensuite décrit la concurrence avec Apple sur le segment des smartphones haut de gamme comme "une guerre de vie ou de mort" que Xiaomi doit surmonter.



Au quatrième trimestre de 2021, Apple a dépassé Vivo pour devenir la première marque de smartphones en Chine pour la première fois en six ans. Simultanément, Apple est devenu le premier vendeur de smartphones dans le monde, avec un smartphone vendu sur cinq étant un iPhone.



Comme de nombreuses entreprises, Xiaomi a été confrontée à des problèmes de chaîne d'approvisionnement au cours des deux dernières années, ce qui a entravé l'expansion de l'entreprise. Néanmoins, au deuxième trimestre de 2021, les ventes d'iPhone ont été dépassées par Xiaomi pour la première fois.



Xiaomi aurait l'intention d'attirer davantage de clients en se distinguant des autres grandes marques chinoises de smartphones Android qui visent également le segment haut de gamme lucratif d'Apple en se concentrant sur l'expérience utilisateur. Cela impliquera l'ouverture de 20 000 nouveaux magasins de détail en Chine au cours des trois prochaines années, qui s'ajouteront aux 10 000 magasins qu'elle exploite actuellement dans le pays. L'entreprise investira également près de 16 milliards de dollars dans la recherche et le développement au cours des cinq prochaines années. Des chiffres qui font mal à la tête mais qui montre l'ambition et l'envergure de la jeune marque.