L'iPhone est le smartphone qui s'est le plus vendu en Chine en novembre 2021

Il y a 4 heures

iPhone

Julien Russo

En Chine, le marché des smartphones est ultra saturé, on retrouve une tonne de smartphones d'entreprises locales à des prix accessibles et des caractéristiques très convaincantes. Si l'iPhone n'a pas toujours su trouver sa place et afficher de belles performances dans les ventes, cette fin d'année 2021 a été exceptionnelle d'après le Wall Street Journal via Counterpoint Research.

L'iPhone au top de sa forme pour conclure l'année

S'il y a un pays qui est observé de près par les investisseurs, c'est bien la Chine. Quand Apple est en forme dans ce pays avec des ventes à la hausse, les résultats financiers annoncés à la fin de chaque trimestre sont en général très positifs.

D'après un récent rapport d'analyse, le mois de novembre a été synonyme de jackpot pour Apple en Chine, l'iPhone a été le smartphone le plus vendu.

Apple se place à la première position devant Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo...



Cette situation est plutôt rare puisqu'à cause de la guerre commerciale avec les États-Unis, les produits venant des entreprises américaines ne sont pas très bien vus... Les Chinois préfèrent en général choisir ce qu'on appelle "l'achat patriotique". Heureusement pour Apple, l'iPhone a créé l'exception !

Début novembre, Apple détenait une part de marché de 23,6% loin devant le constructeur chinois Vivo qui possédait une part de marché de 17,8%. Un véritable exploit surtout face aux Vivo V21 5G et X60 Pro 5G qui se vendent comme des petits pains dans les boutiques de téléphonies en Chine.



Cette bonne santé de l'iPhone s'explique par la disponibilité des iPhone 13, si la firme de Cupertino a réalisé une belle performance, c'est parce qu'elle a réussi à convaincre une masse de ses clients à renouveler leur iPhone vers la dernière génération. Beaucoup de propriétaires de smartphones sous Android ont aussi abandonné leur précieux pour passer sous iOS 15 avec l'un des modèles de la gamme iPhone 13.

Cette force de persuasion a permis à Apple de faire progresser de +15% les ventes d'iPhone par rapport au mois d'octobre.

La période de Black Friday a vidé les stocks d'iPhone

En Chine, on n'aime pas faire comme les Américains, c'est pour cela que chaque mois de novembre vous ne retrouvez pas le traditionnel Black Friday, mais le Singles Day. Il s'agit de la fête des personnes célibataires, ce rendez-vous existe depuis 1993 et a pris une forme commerciale en 2009 quand Daniel Zhang le PDG d'Alibaba a eu l'idée de créer des promotions exclusives pour cette journée unique.

Le Singles Day est devenu une fête pour les célibataires + un événement annuel pour les amateurs de bons plans !



Les revendeurs chinois ont réalisé des ventes records pour la journée du 11 novembre 2021, les stocks d'iPhone 13 se sont vidés à vitesse grand V avec des dizaines de milliers d'exemplaires vendus toutes les minutes.

C'est sans aucun doute la journée qui a permis de faire décoller la part de marché de l'iPhone en Chine pour le mois de novembre. Comme beaucoup de ses concurrents, Apple avait réservé un important stock d'iPhone 13 aux revendeurs chinois pour cette journée très spéciale.