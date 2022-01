L'iPhone 13 a été le smartphone le plus vendu sur T4 2021

Le dernier trimestre civile de l'année, celui des vacances de Noël, voit généralement l'iPhone dominer les ventes de smartphones, notamment en raison des derniers modèles. Et avec l'iPhone 13, ce fût encore le cas sur T4 2021, malgré des contraintes mondiales en matière d'approvisionnement qui ont rendu les choses plus délicates que d'habitude...

La société spécialisée Canalys affirme qu'Apple a conservé la première place au quatrième trimestre 2021, avec une part de 22 % du marché mondial des smartphones, devant Samsung et ses 20 %.

Un chiffre qu'il faut comparer avec la même période en 2020 où Apple affichait 23% quand Samsung était à 17%. Le coréen se rapproche donc de l'américain.

Apple a représenté 22 % des expéditions mondiales de smartphones au quatrième trimestre 2021, grâce à une forte demande pour l'iPhone 13. Mais les expéditions globales pour le trimestre n'ont augmenté que de 1 %, les fournisseurs ayant rencontré des problèmes de chaîne d'approvisionnement et une résurgence des cas de COVID-19. Samsung a pris la deuxième place, en baisse par rapport à la première place au troisième trimestre 2021, avec une part de marché de 20 %. Xiaomi a maintenu sa troisième position avec une part de 12 %. OPPO et vivo ont complété les cinq premiers avec 9 % et 8 % d'actions respectivement.