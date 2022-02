Plus d'un smartphone vendu sur deux était un iPhone aux USA en 2021

Medhi Naitmazi

L'iPhone reste le smartphone le plus populaire aux États-Unis, selon les analystes, Apple ayant dominé le marché tout au long de l'année 2021.



Les États-Unis sont, en toute logique, l'un des marchés les plus populaires pour l'iPhone, et constituent une source importante et fiable du revenu global d'Apple. Dans une analyse de Counterpoint Research, il apparaît que la firme à la pomme a capté plus de la moitié du marché pendant la plupart des quatre derniers trimestres.

Apple largement en tête des ventes aux USA

Selon les données du cabinet couvrant l'ensemble de l'année 2021, Apple détiendrait un peu plus de 50% des livraisons de smartphones. L'année a commencé avec 55% du marché pour le premier trimestre, au milieu d'un marché en croissance de 14% sur un an.



Le chiffre a légèrement baissé au deuxième trimestre pour atteindre une part de 53%, avec une croissance de 38% des expéditions d'Apple, bien que les pénuries d'iPhone SE aient apparemment "entravé la croissance des services prépayés". Dans l'ensemble, les expéditions du marché américain des smartphones ont augmenté de 21% au cours de la période.



Au troisième trimestre, le marché a ralenti, Apple s'octroyant une part de marché de 47 %, mais surtout une croissance des expéditions de 19 % en glissement annuel, en raison du lancement réussi de la série des iPhone 13.



Au quatrième et dernier trimestre, avec des livraisons du secteur en hausse de 10 % en glissement annuel, Apple a vu sa part du marché américain passer à 56 %. Bien que cela signifie qu'Apple détenait la majorité du marché, ce n'est pas aussi élevé que la part de 65% qu'elle a atteint au T4 2020, un an auparavant.

À titre de comparaison, le rival le plus proche d'Apple, Samsung, n'a atteint que 34 % de parts de marché au troisième trimestre 2021, avant de redescendre à 22 % au quatrième trimestre. Selon les analystes, Samsung "n'a pas pu réapprovisionner sa série S21 assez rapidement", ce qui a entraîné le déclin de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord.



L'iPhone ne connaît pas seulement un succès considérable aux États-Unis. En janvier, Counterpoint affirmait qu'Apple avait connu une résurgence en Chine, sa part de marché de 23 % au quatrième trimestre 2021, soit son meilleur score depuis 2015. Idem au Vietnam avec une honorable 3e place au classement des marques les plus prolifiques.



Voici les statistiques de ventes aux USA pour T4 2021 :