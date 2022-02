Apple cartonne au Vietnam et a doublé Xiaomi sur T4 2021

Il y a 2 heures

iPhone

Alban Martin

Réagir



Counterpoint Research a publié un nouveau rapport sur le marché vietnamien des smartphones. Le cabinet d'études indique que le secteur a connu une croissance de 104 % par rapport au trimestre précédent et de 15 % par rapport à l'année précédente au cours du dernier trimestre de 2021. Si Samsung a conservé la première place, Apple a pris la place de Xiaomi en raison des fortes ventes de l'iPhone 13.

Apple se rapproche de Samsung au Vietnam

En raison de la pandémie de COVID-19, des inquiétudes macro-économiques et des problèmes de chaîne d'approvisionnement, le marché des smartphones au Vietnam, qui est dominé par les canaux traditionnels (la vente en ligne étant limitée), a connu des difficultés tout au long de 2021. Toutefois, il a renoué avec la croissance au quatrième trimestre.

L'année dernière, Samsung et Apple ont tous deux enregistré les plus fortes expéditions jamais réalisées dans le pays. Le géant technologique sud-coréen a dominé le marché, suivi par OPPO (y compris OnePlus), Xiaomi (y compris Redmi et POCO), Vivo, Apple et Realme.



Toutefois, au cours du dernier trimestre de l'année, Xiaomi est arrivé en quatrième position. Il a été battu non seulement par OPPO et vivo, mais aussi par Apple. La stratégie de distribution améliorée d'Apple a stimulé les ventes d'iPhones au quatrième trimestre en atteignant 11% de parts de marché (conter 28% pour Samsung), l'iPhone 13 figurant à la première place dans les statistiques du constructeur dans la région.

La seule marque qui a connu un déclin en 2021 est OPPO, bien qu'elle ait conservé la deuxième position globale en augmentant de 88 % par rapport au trimestre précédent au quatrième trimestre. Elle a notamment du faire face à une grande pénurie de SoC 4G.



Enfin, le Vietnam n'a jamais été un marché de smartphones en ligne, mais il a représenté 15 % des livraisons en 2021, avec une croissance de 8 % par an. Il faut savoir qu'Apple n'a pas d'Apple Store physique dans le pays, mais quelques partenariats avec des APR, Apple Premium Reseller. Nul doute que la marque américaine va prochainement investir et ouvrir des boutiques dans un pays qui lui sourit de plus en plus. Rappelons d'ailleurs que l'iPhone a été le smartphone le plus vendu au niveau mondial sur le dernier trimestre de 2021.