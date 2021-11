L’iPhone 13 conserve mieux sa valeur à cause de la pénurie

Il y a 6 heures

iPhone

Medhi Naitmazi

On dit souvent que la rareté fait le prix des choses. Et bien c’est exactement ce qui est en train de se passer pour l’iPhone 13 et ses frères. De nouvelles recherches montrent que le niveau d'amortissement affectant l'iPhone 13 est bien moindre que celui de l'iPhone 12. L’étude montre que, bien que les téléphones Apple conservent généralement plus de valeur que toute autre marque, il s'agit d'une "dépréciation exceptionnellement faible".

L’iPhone 13 est une excellente affaire

Selon SellCell, après deux mois, l'iPhone 13 affiche une dépréciation 50 % moins élevée que l'iPhone 12. De plus, l'iPhone 13 a connu le plus faible montant d'amortissement deux mois après le lancement que les autres générations d'iPhone, se dépréciant de seulement 25,5 %.

L'une des raisons avancée est la pénurie de composants. Puisqu'il était difficile pour les clients d'obtenir les nouveaux iPhone, leurs prix sont restés plus élevés en occasion :

Ces retards sont, bien sûr, gênants. Cependant, l'effet d'entraînement de ces revers est inévitablement une augmentation de la demande pour le produit en question. Cela signifie que l'iPhone 13 a connu la meilleure rétention de la valeur au cours des deux premiers mois depuis son lancement, par rapport aux modèles précédents; pas seulement d'excellentes nouvelles pour Apple, mais aussi d'excellentes nouvelles pour ceux qui ont sécurisé un téléphone au lancement.

Les recherches de SellCell montrent que l'amortissement de l'iPhone 13 est inférieur de 19,1 % à l'amortissement de l’iPhone 11 au cours des premier et deuxième mois. En outre, la série iPhone 13 n'a pas seulement conservé une grande partie de sa valeur, car certains modèles ont même connu une augmentation de valeur après une chute initiale après le lancement.

Les modèles haut de gamme ont conservé ou retrouvé de la valeur, l'iPhone 13 Pro Max 1 To regagnant 1,4 %, la variante 512 Go récupérant 1,7 % de son prix de lancement et la version 128 Go ayant connu une reprise impressionnante de 1,8 %. Le modèle de 256 Go est resté inchangé, perdant 18,3 % de sa valeur au premier mois et de la valeur de détention au deuxième mois.

D'autre part, l'iPhone 13 mini a perdu une valeur moyenne sur les trois variantes. Seul le modèle de 512 Go a retrouvé 4 % de sa valeur. Les modèles de 256 Go et 128 Go ont perdu respectivement 7,5 % et 5 %.

Ce rapport conforte une fois de plus ce que certains ont annoncé à propos du mini. Apple ne prévoirait pas d’iPhone 14 mini à cause de ventes décevantes. Dommage.

À propos du futur iPhone 14 justement, SellCell ne pense pas que ces modèles conserveront autant de valeur que la génération actuelle. Mais pour le savoir, il faudra attendre encore un an.