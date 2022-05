La valeur des Galaxy S22 diminue 3x plus vite que celle des iPhone 13

Ils ont beau avoir des fonctionnalités qu'on n’a jamais vues pour le moment sur les iPhone, des performances nettement supérieures à la dernière génération d'iPhone, mais pourtant leurs valeurs fondent comme neige au soleil quelques mois après leurs disponibilités ! Encore une fois, les Galaxy S22 déçoivent sur le marché de l'occasion avec un prix de revente désespérément bas.

Une étrange tendance

Commercialisés depuis le 25 février 2022, les Samsung Galaxy S22 déçoivent leurs propriétaires avec un prix de revente qui a complètement chuté à seulement 2 mois et demi après leur disponibilité. Selon une récente étude de SellCell, les Galaxy S22 se sont dévalorisés trois fois plus que la gamme iPhone 13 deux mois à la suite de son lancement.



Cette tendance assez surprenante pour des smartphones haut de gamme se remarque aussi chez les autres constructeurs de smartphones Android. Quand on compare avec Google, voici ce qu'on obtient à précisément 2 mois après la commercialisation :

Samsung Galaxy S22 : a perdu en moyenne 46,8% de sa valeur

de sa valeur Google Pixel 6 : a perdu en moyenne 41,5% de sa valeur

de sa valeur iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max : ont perdus en moyenne 16,4% de leurs valeurs

Mais pourquoi la valeur des Samsung Galaxy diminue plus vite que celle des iPhone ? Cela peut s'expliquer par les promotions bien plus nombreuses chez Samsung que chez Apple. En effet, pour dynamiser les ventes et éviter les faiblesses dans la part de marché, le géant sud-coréen organise régulièrement des remises de 50€ ou 100€ lors de l'achat chez un opérateur, incite les revendeurs à baisser les prix à l'occasion d'événements spéciaux comme les French Days ou offre une paire de Galaxy Buds Pro en plus de l'achat !

Sans surprise, cela détourne les consommateurs du marché de l'occasion et fait chuter la valeur des Galaxy.

Apple a une approche différente, la firme de Cupertino n'offre pas d'AirPods avec l'achat d'un iPhone 13 et ne propose jamais 100€ de remise immédiate chez les opérateurs. Automatiquement, la valeur des smartphones en occasion se détériore moins vite et un propriétaire d'iPhone 13 qui souhaite revendre son précieux pour un autre modèle ou partir chez la concurrence peut le faire à un prix plus attractif, car son iPhone a maintenu une valeur optimale.



Pour réaliser son étude, SellCell explique avoir procédé de cette façon :

En utilisant les données internes de valeur des smartphones, SellCell a analysé les valeurs d'amortissement (depuis le lancement) des combinés phares d'Apple, Samsung et Google. Il a pris en compte la valeur d'échange de toutes les lignes de chaque gamme (iPhone 13, Samsung Galaxy S22 et Google Pixel 6) sur la base de la valeur de revente des téléphones « comme neufs » et « bons » en bon état. SellCell a collecté les données au cours des premier et deuxième mois depuis son lancement, afin de confronter les amortissements et de voir quelles marques détiennent leur valeur. SellCell est le premier site de comparaison de prix des États-Unis pour la vente de téléphones, il surveille donc constamment la valeur de ces combinés auprès de plus de 40 acheteurs indépendants.

Pour conclure, si vous souhaitez obtenir un meilleur prix de revente pour votre smartphone, il faut regarder du côté d'Apple. Les iPhone sont ceux qui arrivent à maintenir une plus grande valeur sur une longue durée. Quand on observe les précédentes générations comme les iPhone 11, iPhone 12, ils se revendent encore à des prix très élevés sur les sites spécialisés comme leboncoin.