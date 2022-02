Geekbench 5 : l'iPhone 13 est plus puissant que le Galaxy S22 de Samsung

Premier benchmark qui compare l'iPhone 13 Pro Max d'Apple et le Galaxy S22 Ultra de Samsung présenté cette semaine. Malgré sa sortie plus récente, le smartphone Android ne peut toujours pas s'asseoir à la table du smartphone iOS. Cela reste néanmoins un excellent smartphone.

iPhone 13 Pro Max > Galaxy S22 Ultra

Il y a tout juste deux jours, Samsung a présenté sa gamme Galaxy S22. Des smartphones puissants, bien finis et directement classés parmi les meilleurs du marché. Comme c'est le cas depuis de nombreuses années, le smartphone le plus haut de gamme de Samsung est comparé à celui d'Apple.



PCMag, qui a déjà le téléphone de la marque coréenne entre les mains, n'a pas perdu de temps et nous propose l'un des tout premier benchmark (test de référence) entre l'iPhone 13 Pro Max d'Apple et le Galaxy S22 Ultra de Samsung.

À travers ce test Geekbench 5, pas de surprise, on apprend que l'A15 Bionic d'Apple implanté dans l'iPhone 13 Pro Max reste facilement en tête avec un score de 4647. Du côté du Galaxy S22 Ultra, on obtient un score multicœur de 3433 très flatteur mais toujours loin derrière. À noter que cela représente tout de même un différentiel de 35%.



Précision importante, le Galaxy S22 Ultra utilisé dans ce test est un modèle américain qui est donc équipé du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1. Inutile de parler du modèle européen et de ce fait français qui est une fois de plus moins puissant avec son Exynos 2000.



Conclusion, le Galaxy S22 Ultra avec la puce 8 Gen 1 est plus puissant que le S21 Ultra de l'année dernière mais ne peut toujours pas rivaliser avec le smartphone le plus puissant d'Apple. La pomme garde son trône.