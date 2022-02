Les Galaxy S22 ont une résistance catastrophique en cas de chute (pire que les iPhone 13)

Nous y avons le droit à chaque lancement d'un nouveau smartphone de Samsung, des YouTubers et entreprises profitent d'acquérir le précieux dans la phase de précommande pour tester sa résistance. L'objectif est toujours le même... Déterminer si le dernier-né de Samsung est plus solide que le nouvel iPhone !

Les S22 de Samsung ont des résultats peu glorieux

La compagnie d'assurance américaine Allstate a voulu vérifier par elle-même la résistance des nouveaux Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, une façon de voir si la firme sud-coréenne a choisi les bons matériaux en cas de chute accidentelle contre le sol.



Comme vous pouvez l’apercevoir dans la vidéo de test (en fin d'article), les résultats ne sont pas du tout valorisants pour les Galaxy S22 qui se débrouillent nettement moins bien que les iPhone 13. Plusieurs séries de tests de chute ont été réalisées sur la phase avant et arrière des smartphones et tous les modèles ont vu leurs écrans se briser gravement dès le premier essai.



À noter que l'expérimentation a eu lieu sur un sol en goudron à une hauteur de 1,82 mètre, ce qui peut représenter la taille d'un homme ou d'une femme.

En ce qui concerne l'arrière, les dégâts sont également frappants, la moitié du dos était abîmé sur le Galaxy S22, le logo "Samsung" était partiellement caché par les fissures (comme vous pouvez le constater sur l'image ci-dessus).

L'assureur Allstate explique avoir remarqué que le nouveau bord incurvé du Samsung Galaxy S22 Ultra est extrêmement vulnérable, il s'est cassé dès la première chute.



Ce qui s'avère être plus délicat, c'est que les S22 et S22+ n'arrivaient plus à fonctionner à la première phase du drop test, là où les iPhone parvenaient à toujours à s'allumer même avec un écran brisé.

Le seul point positif relevé pour les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, c'est l'incroyable résistance des caméras arrière qui n'ont eu aucune dégradation.



Pour rappel, la dernière génération de Galaxy S embarque le Corning® Gorilla® Glass Victus®+ qui est censé être... une merveille contre les rayures et les chutes !

Visiblement, c'est un échec spectaculaire.

Et les iPhone 13 ?

La compagnie d'assurance a exécuté en septembre un Drop Test identique quelques jours après la disponibilité des nouveaux iPhone 13. Pour réaliser ce test, Allstate a pris exactement les mêmes conditions que pour les S22 avec toujours ce fameux sol en goudron.



Pour l'iPhone 13, les dégâts ont été mineurs pour la première chute de 1,82 mètre, les premières faiblesses se sont ressenties à la deuxième chute, l'iPhone a été endommagé sur l'écran avec une fissure qui s'est formée depuis l'un des coins pour rejoindre le milieu de l'écran (mais plus discrète que les S22).

Pour l'iPhone 13 Pro, on retrouve la même dégradation, mais dès le premier test, l'écran a presque complètement été cassé.



Prenons aussi en compte qu'après plusieurs chutes, les iPhone 13 s'allumaient et fonctionnaient toujours, toutefois, les testeurs n'ont pas voulu tester le tactile de peur de se couper à cause du verre brisé.



En ce qui concerne l'arrière, l'iPhone 13 a été épatant à la première et à la deuxième chute. Les premières dégradations ont été très légères à partir de la troisième chute, il a été constaté de petites fissures au niveau de l'appareil photo et une fissure dans le coin en haut à droite.



Pour l'iPhone 13 Pro, le résultat a été chaotique dès la première chute, le dos s'est entièrement brisé et 2 capteurs sur 3 se sont cassés. À noter que les iPhone 13 sont restés fonctionnels jusqu'à la fin de tous les tests, ce qui n'a pas été le cas pour les Samsung Galaxy S22 (sauf Ultra).