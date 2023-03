L'iPhone 13 est le smartphone qui a été le plus populaire en Chine en 2022

La Chine est un pays très important dans les résultats financiers d'Apple, on estime que le pays représente environ 15,3% des revenus totaux d'Apple chaque trimestre. Les investisseurs et analystes sont nombreux à observer les tendances sur le marché chinois, c'est à chaque fois une indication fiable de la tendance mondiale. En 2022, un rapport affirme que l'iPhone 13 a été en tête des ventes de smartphones dans le pays, une belle victoire pour Apple !

L'iPhone 13 a cartonné en Chine

"Un rayon de soleil pour les ventes d'iPhone", voici comment on pourrait parler de l'iPhone 13 sur le marché chinois en 2022. Un récent rapport de Counterpoint Research assure que le smartphone haut de gamme d'Apple a été le plus vendu sur la totalité de l'année dernière en Chine. À lui seul, l'iPhone 13 a réussi à enregistrer 6,6% de part de marché, ce qui est gigantesque quand on sait la quantité astronomique de smartphones commercialisés dans le pays.



La bonne nouvelle pour Apple, c'est que le classement des meilleures ventes de smartphone en Chine continue en deuxième position avec l'iPhone 13 Pro Max (2,2%) puis en troisième place avec l'iPhone 13 Pro (1,9%). Le premier smartphone concurrent le plus populaire se trouve à la quatrième position, il s'agit du Honor X30 qui a d'ailleurs été visé par une multitude de réductions chez les opérateurs au cours de sa période de disponibilité en 2022.

Counterpoint Research explique :

Apple a contribué à plus de 10 % du volume des ventes de smartphones en Chine en 2022. L'iPhone 13 a été le smartphone le plus vendu en Chine avec une part de marché de 6,6 %, en hausse par rapport à la troisième place en 2021 avec une part de 2,3 %. En outre, les ventes de l'iPhone 13 ont plus que doublé en 2022 par rapport à l'année précédente.

Comment expliquer une telle performance ?

C'est simple. L'iPhone 13 a su répondre aux exigences des clients Apple, il a apporté plusieurs innovations majeures comparées à l'iPhone 12 lancé en 2021, on pense par exemple à la puce A15 Bionic, au mode Cinématique pour l'enregistrement de vidéos, à la prise en charge de la double eSIM... Des nouveautés qui n'étaient pas très attendues, mais qui ont su peser dans la balance au moment de l'achat.



Ajoutons à cela un iPhone 14 décevant. Beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas compris l'intérêt d'investir dans un iPhone 14 quand l'iPhone 13 est quasiment identique au niveau des caractéristiques et fonctionnalités. L'iPhone 13 a continué à réaliser de bonnes ventes même après la disponibilité de l'iPhone 14 en septembre 2022. Les ventes n'ont pas diminué et sont restées en forme pendant la période des fêtes de fin d'année !