Les ventes d'iPhone 13 sont toujours impressionnantes sur le T2 2022

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Chaque année, l'iPhone s'écoule à un rythme identique : la demande est très forte pendant les fêtes de fin d'année, puis elle se stabilise à partir du premier et du second trimestre de l'année suivante. Cependant, la tendance ne serait pas la même que d'habitude, selon les déclarations de deux analystes de Wedbush, la demande serait très importante en ce second trimestre.

L'iPhone est en forme !

Selon un récent rapport rédigé par Daniel Ives et John Katsingris du cabinet d'analyse Wedbush, les ventes d'iPhone sur le second trimestre de 2022 seraient très positives aux États-Unis comme dans le reste du monde. Apple continue sur sa lancée après un premier trimestre de folie qui a été remarqué aux États-Unis avant-hier par Canalys.

Les deux analystes déclarent :

L'albatros du trimestre de juin dans nos conversations avec les investisseurs au cours du mois dernier a naturellement été les blocages de Covid en Chine, qui auront un impact négatif sur le chiffre d'affaires de 4 à 8 milliards de dollars en tant que vent contraire, selon les prévisions de Cook & Co. données le mois dernier.

Pour l'instant, nous pensons que la demande d'iPhone se maintient mieux que prévu (malgré les divers problèmes d'approvisionnement qui ont frappé Apple et le reste du secteur technologique) et que la tendance est meilleure que les prévisions de la direction jusqu'à présent pour le trimestre.

Dans le passé, nous avons appris qu'Apple exploitait une nouvelle stratégie pour faire face aux problèmes de fabrication en Chine : confinement généralisé, difficultés d'approvisionnement des puces et composants... Le géant californien demande à ses partenaires d'assemblage de prioriser la production des iPhone qui ont la meilleure marge de bénéfice. Grâce à cette technique, Apple répond plus rapidement à la demande des consommateurs qui s'intéressent aux derniers modèles, augmente la quantité des expéditions d'iPhone et aussi ses revenus !



Pour le mois de juin, les analystes affirment que les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de confinement en Chine ne vont pas s'améliorer. Toutefois, ils sont optimistes pour cet été et la rentrée, les choses devraient progressivement aller mieux, pile quand les iPhone 14 entreront en production.



Du côté d'Apple, on s'attend à ce que les problèmes en Chine impact le chiffre d'affaires du second trimestre de 2022, si les iPhone 13 présentent des délais de livraison plus ou moins raisonnables, c'est la catastrophe sur certains modèles de MacBook Pro qui affichaient un délai d'expédition de plus d'un mois il y a encore 2 semaines.



Dans son rapport, Wedbush ajoute également une prévision quant aux services d'Apple, le cabinet d'analyse pense que le géant californien pourrait atteindre pour la première fois les 80 milliards de dollars de revenus annuels en 2023.