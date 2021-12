La production d'iPhone est en plein "cauchemar de Noël" à cause de la pénurie de puces

C'était une inquiétude qu'avait exprimé Tim Cook lors des résultats financiers, à cause de la pénurie de puces la production de l'iPhone était présentée comme étant en danger pour la fin de l'année. Même si les promesses de "faire au mieux" ont été faites, la réalité serait très compliquée, un rapport de Nikkei Asia mentionne même un "cauchemar de Noël".

Des difficultés de plus en plus importantes

Le dernier trimestre de l'année est celui qui rapporte le plus à Apple, on retrouve le Black Friday, le Cyber Monday et bien sûr les traditionnels cadeaux de Noël qui embellissent les ventes d'iPhone et des autres produits du catalogue.

Selon un récent rapport publié hier en fin de soirée, les objectifs de production des iPhone 13 d'Apple sur le mois de septembre et d'octobre 2021 n'ont pas été atteints. La firme de Cupertino avait prévu de produire 95 millions d'unités pour répondre à la forte demande, mais finalement seulement 83 à 85 millions d'iPhone 13 ont été produits. On comprend mieux la difficulté à maîtriser les délais d'expédition sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs, la demande est là, mais la production n'arrive pas à suivre.



La cause de cet échec est sans surprise la pénurie de puces, les partenaires d'assemblages sont prêts, les équipes sont présentes, mais les livraisons des puces ne se font pas à temps, ce qui paralyse complètement la production pendant de longues durées !



Toutes les générations d'iPhone sont concernées par ce problème d'approvisionnement, cependant la dernière génération du smartphone d'Apple serait celle qui rencontrerait le plus de difficulté. D'après les informations obtenues, la gamme iPhone 13 a vu ses prévisions de production diminuer d'environ 25% il y a plusieurs semaines.

Nikkei Asia affirme que la production de l'iPhone et de l'iPad va tellement mal que les chaines de production de Foxconn et compagnie ont dû s'interrompre pendant plusieurs jours principalement à cause de la pénurie de puces :

Pour la première fois en plus d'une décennie, l'assemblage de l'iPhone et de l'iPad a été interrompu pendant plusieurs jours en raison des contraintes de la chaîne d'approvisionnement et des restrictions sur l'utilisation de l'électricité en Chine, ont déclaré à Nikkei de multiples sources connaissant la situation.

Ce qui pose problème, ce sont les composants périphériques, autrement dit les puces de gestion de l'alimentation fournies par Texas Instruments, les émetteurs-récepteurs fabriqués par la société Nexperia et les puces de connectivité de l'entreprise Broadcom. Il serait quasiment impossible d'avoir les trois composants avec une bonne disponibilité, quand la situation s'améliore avec Broadcom, elle se dégrade chez Texas Instruments.

Nikkei Asia explique que cette situation est sans précédent et risque d'empirer la disponibilité des iPhone et iPad dans les prochaines semaines.

Une perte financière pour les travailleurs sur les chaines de production

Les travailleurs de premières lignes sont directement impactées par cette baisse d'activité puisque comme les livraisons des puces n'ont pas lieu ou sont fortement réduites, ils ne peuvent pas réaliser la totalité de leurs heures ni faire des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent.



Pour conclure, le rapport dévoile un certain "coup de pression" d'Apple envers ses fournisseurs. Le géant californien a demandé de mettre les bouchées doubles pour le mois de décembre, mais aussi de janvier.