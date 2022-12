Voici le Google Pixel Fold qui sortira en mai 2023

Ce sont probablement les rendus les plus précis que l'on a vus jusqu'à présent. Le Google Pixel Fold, dont on parle depuis un certain temps, vient de prendre forme, permettant de se rendre compte de la taille d'écran et des dimensions globales. Le tout est accompagné d'une date de lancement en 2023.

Un premier téléphone pliable chez Google

Selon le leaker OnLeaks, les précédentes rumeurs étaient correctes et affirmaient que le Google Pixel Fold ressemblerait fortement au Oppo Find N. Le pliable de Google devrait présenter un écran extérieur de 5,79 pouces avec une découpe centrale pour l'appareil photo, un écran intérieur de 7,69 pouces et une découpe pour l'appareil photo selfie alignée à droite intégrée dans un cadre légèrement plus épais. Les panneaux OLED fabriqués par Samsung seraient dotés d'un revêtement en verre ultrafin (UTG), également fourni par le coréen.

Les dalles sont logées dans un châssis à bord arrondi mesurant 158,7 x 139,7 x 5,7 mm lorsqu'il est déplié, ce qui le rend légèrement plus large que le Oppo Find N et à peu près de la même hauteur, mais avec une caméra légèrement plus volumineuse avec une épaisseur de 8,3 mm.



La bosse de l'appareil photo au dos de l'écran, qui rappelle le dernier téléphone Pixel 7 de Google, abrite une bande à triple lentille avec flash et microphone, tandis que le plateau SIM est situé sur le bord inférieur de l'écran extérieur. Le port USB-C se trouve directement en face lorsqu'il est plié. Les boutons de volume se situent sur le bord droit aux côtés d'un bouton d'alimentation équipé d'un scanner d'empreintes digitales.



Les précédentes rumeurs ont suggéré que le Pixel Fold sera alimenté par le processeur à puce Tensor G2 de Google et sera doté d'au moins 12 Go de RAM. Il est probable qu'il fonctionne sous Android 13. Le prix de départ devrait être de 1 799 $, avec des options de couleur noire et argentée disponibles lorsque l'appareil sera lancé en mai 2023.

Google double Apple

Le téléphone pliable de Google aura mis du temps à arriver. Des documents ayant fuité en 2020 suggéraient que le géant de la recherche prévoyait de sortir un smartphone pliable fin 2021, mais cela a été visiblement décalé. Google n'a même pas mentionné les appareils pliables lors de sa récente conférence de développeurs I/O, laissant certains fans de Pixel se demander si l'appareil avait été mis au placard.



En 2019, lorsque Google a révélé qu'il développait une technologie qui pourrait être utilisée dans un pliable, il a admis qu'il ne voyait pas encore "un cas d'utilisation clair." Cependant, Ross Young, analyste de Display Supply Chain Consultants (DSCC) bien renseigné, a déclaré que l'émergence d'innovations logicielles ou d'un nouveau chipset que Google veut intégrer a probablement freiné l'appareil.



Pendant ce temps, les appareils Galaxy Z Fold et Z Flip de Samsung ont fait des percées sur ce marché naissant depuis trois ans avec un certain succès, et Google veut rattraper son retard. Ce qui laisse Apple seule derrière. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, l'iPhone Fold dont on parle depuis longtemps ne sera probablement pas lancé avant 2024 ou 2025. Et en plus, la firme pourrait d'abord tâter le marché avec un iPad pliable plutôt qu'un iPhone.