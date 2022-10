Google officialise son Nest WiFi Pro avec le WiFi 6E (performance, prix, disponibilité...)

Alors que les routeurs WiFi 6E se font rares et se vendent à des tarifs exorbitants depuis plusieurs mois, Google vient donner un coup de pied dans la fourmilière en lançant son Nest WiFi Pro a un prix défiant toute concurrence. Au programme, on retrouve des promesses sur le débit descendant, sur la couverture de votre logement ainsi que sur la stabilité de la connexion sans fil.

Que vaut le Google Nest WiFi Pro compatible avec le WiFi 6E ?

Les rumeurs en parlaient depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel, Google propose sur le marché son premier routeur avec le WiFi 6E. Malgré le peu d'appareils électroniques compatibles, Google voit son nouveau routeur comme un investissement sur le long terme, car dès que les constructeurs de smartphones, tablettes, ordinateurs... démocratiseront l'intégration du WiFi 6E dans leurs appareils, Google sera déjà prêt avec son Nest WiFi Pro.



Comme l'explique le géant californien, les avantages du WiFi 6E sont considérables par rapport au WiFi 6, la nouvelle norme bénéficie de la bande radio 6 GHz où le trafic est quasiment inexistant, ce qui réduira les interférences avec votre voisinage.

Une bonne chose comparée au WiFi 6 qui a été créé sur les mêmes bandes radio utilisées par le WiFi 5.



Quand vous serez connecté au Google Nest WiFi Pro, vous pourrez profiter d'un débit descendant jusqu'à deux fois plus rapide qu'avec un routeur en WiFi 6. De plus, la firme de Mountain View a marié cette nouvelle technologie avec un logiciel qui optimisera votre connexion internet en permanence. En effet, le Nest WiFi Pro a été conçu pour analyser constamment les performances de votre réseau et maintenir des vitesses rapides pour l'ensemble de vos appareils qui se connectent. Certaines utilisations pourront avoir une priorité sur la bande passante, on pense par exemple aux appels vidéos, au streaming vidéo...

Pour conclure sur la vitesse, Google mentionne un débit théorique capable d'aller jusqu'à 4,2 Gbit/s. Pour s'en approcher le plus possible, il vous faudra une box internet en Fibre Optique avec une offre qui peut vous proposer plus de 1 Gbit/s en débit descendant.

Une application performante pour un routeur qui répondra à vos attentes

Le Google Nest WiFi Pro avec le WiFi 6E se paramètrera comme ses prédécesseurs : avec l'application Google Home qui est disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store. La firme de Moutain View l'assure, l'installation est extrêmement simple avec un tutoriel de connexion à la portée de tous.



Une fois configuré, l'app Google Home aura toujours une utilité puisqu'elle sera capable de vous apporter des statistiques détaillées qui permettront de surveiller votre réseau, vous pourrez réaliser des tests de vitesse, gérer le temps de connexion de vos enfants et adolescents, créer un réseau invité et même partager votre mot de passe par message avec des tiers.

Une couverture optimale

Le Nest WiFi Pro propose un système WiFi maillé, vous pourrez associer un routeur avec un autre pour augmenter la portée du WiFi dans la totalité de votre logement, une bonne chose pour les grandes maisons ou même pour couvrir une terrasse et un jardin.

Officiellement, Google annonce une couverture pouvant aller jusqu'à 120 mètres carrés par routeur, mais attention, car cette portée peut se réduire si vous avez de gros murs ou des murs en pierre (ce qui est fatal pour la diffusion d'un réseau WiFi).

Une sécurité qui se mettra sans cesse à jour

Google est conscient que proposer un routeur WiFi performant ne suffit pas, les consommateurs cherchent aussi les dernières normes de sécurité afin que leur réseau WiFi résiste en cas d'attaque d'une personne tierce malintentionnée.

À travers l'application Google Home, vous pourrez visualiser tous les appareils qui ont été ou sont connectés à votre routeur, il sera possible de couper instantanément l'accès d'un appareil qui pourrait s'avérer suspect.



Le géant californien s'engage également à mettre à jour son Nest WiFi Pro de manière régulière, l'objectif ici sera d'apporter les derniers correctifs de sécurité et de se protéger en permanence face aux nouvelles attaques toujours plus innovantes et intelligentes.

Un design simple

Maintenant que vous connaissez les débits, la portée et les promesses de sécurité, il est temps de s'intéresser au design.

L'équipe de Google qui a travaillé sur ce nouveau produit a voulu créer un routeur capable de se fondre dans votre décoration, le Nest WiFi Pro est disponible dans plusieurs coloris : citronnelle, brouillard, neige et lin. Au niveau de la finition, vous pourrez vous attendre à un style inspiré de la céramique avec un côté brillant.

Le rapport explique :

Nous avons également envisagé la durabilité à de nombreux niveaux, de la façon dont le produit est fabriqué aux matériaux que nous avons utilisés pour le construire. Il s'agit d'un choix de réseautage domestique durable, construit avec plus de 60 % de matériaux recyclés en fonction du poids du produit.

Prix et disponibilité

Le Google Nest WiFi Pro en solo est commercialisé au tarif de 219,99€. Au cas où vous avez une grande superficie à votre domicile, vous pouvez opter également pour un pack de 2 Nest WiFi Pro qui seront proposés au prix avantageux de 329,99€.

Pour le moment, le nouveau routeur WiFi 6E de Google est au stade de la précommande, il sera livré à votre domicile dès le 27 octobre 2022.

Source

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.