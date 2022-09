Le Google Nest WiFi Pro victime d'une fuite avant l'annonce, il devrait proposer le WiFi 6E !

Aujourd'hui, il est facile de trouver sur internet des routeurs qui proposent le WiFi 6, cependant il est moins simple d'en trouver qui offrent le WiFi 6E à des tarifs abordables. Il faut dire que dernière norme IEEE est moins populaire et la prise en charge par les appareils (smartphones, tablettes ou ordinateurs) est plus rare. Prenons par exemple le cas d'Apple, le géant californien n'a même pas pris l'initiative d’offrir du WiFi 6E dans ses iPhone 14 !

Le Google Nest WiFi Pro va proposer le WiFi 6E

Énorme fuite pour la prochaine génération du Google Nest WiFi Pro. D'après un référencement (un peu trop prématuré) sur le site du revendeur B&H aux États-Unis, le futur routeur de la firme de Mountain View devrait proposer la prise en charge du WiFi 6E, une norme qui avance des débits descendants et montants similaires à ce qu'on peut constater avec un câble Ethernet.

Quand on observe les informations qui ont été mises en ligne, on s'aperçoit que Google prévoit une commercialisation à un tarif de 199 dollars, ce qui est légèrement plus cher que le Google Nest WiFi de 2019 qui est disponible à un prix officiel de 169 dollars (mais souvent visé par des promotions).

Le blanc, brun clair, bleu clair et jaune/vert clair seront les couleurs possibles pour le Nest Wifi Pro, des coloris qui s'intègrent à la perfection dans la décoration d'une maison. On retrouve aussi une volonté de se rapprocher des autres produits récemment sortis, on pense aux Pixel Buds Pro, Nest Doorbell et l'imminent Pixel 7 qui proposent des couleurs qui coordonnent.

Les avantages du WiFi 6E par rapport au WiFi 6 ?

Officiellement, le WiFi 6E est capable d'aller jusqu'à 9,6 Gbit/s en débit descendant, on parle bien évidemment d'une vitesse théorique dans des conditions optimales.

L'utilisation d'une troisième plage de bande passante, comprise entre 6 GHz et 7 GHz, constitue la principale distinction entre Wi-Fi 6 et 6E. L'avantage de la bande 6 GHz, c'est qu'elle est moins souvent occupée, ce qui signifie qu'il y a moins de risques d'interférences entre les appareils domestiques.



En France, il est possible d'obtenir le WiFi 6E grâce à la Freebox Delta de Free, à la Livebox 6 d'Orange ainsi qu'à la récente Bbox de Bouygues Télécom, tous ces FAI vous promettent des débits plus importants et une meilleure stabilité. Autrement dit, il est possible de profiter du WiFi 6E sans avoir besoin d'acheter un routeur compatible qui coûte en général assez cher.

