Google va présenter ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro le 6 octobre

Google annonce, le jour du keynote Apple, tenir sa prochaine conférence le 6 octobre. La société basée à Mountain View devrait présenter ses nouveaux smartphones, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Mais ce n'est pas tout, les fans devraient également découvrir la nouvelle Pixel Watch et de nouveaux écouteurs sans fil.

Un mois après la présentation des iPhone 14, Google nous convie donc à son keynote le 6 octobre prochain à 16 heures, heure française.



Les stars seront bien évidemment les téléphones de la gamme Pixel, à savoir le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Si les deux compères ont déjà été eu droit à un aperçu lors de la Google I/O en mai dernier, cette fois, la marque fournira tous les détails techniques. Les rumeurs indiquent que le géant de la recherche ne révolutionnera pas son téléphone.



Pour se démarquer, outre l'appareil photo toujours soigné et la nouvelle puce maison qui tente de concurrencer celles d'Apple, Google prévoit forcément d'intégrer Android 13.

Parmi les autres nouveautés attendues, Google devrait lever le voile sur la Pixel Watch, une montre connectée sous Wear OS, mais aussi une Pixel Tablet pour concurrencer l'iPad. En tout cas, pour essayer de faire de l'ombre au leader du marché.



En revanche, les espoirs de voir un Pixel Fold (pliable) sont minces, très minces. Les plus optimistes pensent que Google l'évoquera rapidement, avant de le sortir fin 2023 voire début 2024.



Nous serons évidemment sur le pont pour résumer toutes les annonces du keynote Google 2022.

It's all coming together.



Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.



Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X