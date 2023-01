Les tarifs des iMac 24" augmentent en France

Avec l'arrivée des nouveaux MacBook Pro et Mac Mini, Apple a décidé de revoir la grille tarifaire de ses iMac de 24 pouces. Sans annonce ni nouveauté, l'entreprise augmente les prix déjà élevés de ses ordinateurs de bureaux. Découvrez dès maintenant les hausses de prix à l'euro près !

Les iMac augmentent de prix

Mauvaise nouvelle en ce début d'année, alors qu'Apple a introduit cette après-midi les MacBook Pro et Mac Mini 2023 avec les puces M2 et des performances en nette hausse, le géant californien en a profité pour modifier les prix des iMac 24 pouces actuellement commercialisés. Comme d'habitude, Apple a privilégié une approche discrète en ne mentionnant pas les évolutions tarifaires dans un tweet ou une communication sur son site internet.



Depuis 15h, si vous souhaitez acquérir l'un des derniers iMac 24", voici la somme que vous devrez dépenser :

iMac 24 pouces d'entrée de gamme : 1 549€ (au lieu de 1 449€), soit une hausse 100€

(au lieu de 1 449€), soit une hausse 100€ iMac 24 pouces de milieu de gamme : 1 779€ (au lieu de 1 669€), soit une hausse de 110€

(au lieu de 1 669€), soit une hausse de 110€ iMac 24 pouces haut de gamme : 2 009€ (au lieu de 1899€), soit une hausse de 110€

Si vous avez passé commande aujourd'hui avant 15h ou les jours précédents, vous recevrez votre commande à l'ancien tarif, Apple ne changera pas un panier déjà validé et une transaction réalisée. Toutefois, si vous souhaitez acquérir un iMac 24 pouces maintenant, vous serez soumis à la nouvelle grille tarifaire.

En attendant, il est toujours possible de profiter des anciens tarifs pour les iMac 24 pouces, pour cela, il suffit de jeter un coup d'œil chez les revendeurs qui pour la plupart proposent soit des remises ou l'ancien prix officiel.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.