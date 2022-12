Bon plan Smaaart : l'iPhone 12 Pro reconditionné à neuf à 699 euros !

L'iPhone 12 Pro, le haut de gamme d'Apple de fin 2020, conserve toujours une énorme cote auprès des clients, en neuf ou en occasion. Difficile à trouver, ce smartphone est une excellente affaire en 2022 car il affiche le même design que les derniers iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro, tout en proposant des performances de premier plan. Vendu pratiquement deux fois moins cher que les deux cités, il ne leur rend que l'écran 120 Hz, le zoom optique x3 ainsi que la nouvelle encoche dans le cas du 14 Pro. Comme Apple ne le vend plus, il faut se tourner vers le marché de l'occasion ou du recondtionné.

iPhone 12 Pro reste le meilleur smartphone du marché

Depuis son lancement, l'iPhone 12 Pro de 6,1 pouces a été récompensé à maintes reprises, que ce soit par les associations comme Consumer Reports, par les critiques spécialisées ou bien par les utilisateurs comme nous (cf test de l'iPhone 12 Pro). Il a pour lui une qualité de fabrication inégalée, un design néo-rétro du plus bel effet, un grand confort d'utilisation, des performances largement au-dessus du lot, la 5G et un appareil photo très pointu, même en basse lumière. C'est simple, excepté l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 14 PRO, le "12 Pro" reste le meilleur du marché, surtout à prix réduit.



Techniquement, l'iPhone 12 Pro offre

une puce A14

un modem 5G

un écran OLED bord à bord

un stockage de 128 Go de base

une finition acier très élégant

une autonomie très conséquente

un triple appareil photo

un scanner Lidar

le Wifi 6

le Bluetooth 5

iPhone 12 Pro pas cher en reconditionné

Vous ne voulez pas débourser 1159 euros pour l'iPhone 13 Pro ou 1329 euros pour l'iPhone 14 Pro, mais vous désirez remplacer un vieil iPhone (ou un Android) avec le meilleur rapport qualité / prix ? Alors l'iPhone 12 Pro représente le téléphone parfois, à 699 euros en reconditionné. Une solution plus sûre que l'achat en occasion sur Leboncoin puisque le matériel a été entièrement vérifié, remis à neuf avec des pièces d'origine et garanti un an. Mieux, vous pourrez, en ajoutant quelques euros, choisir un modèle sans défaut, complètement neuf mais à prix mini.



Voici où l'iPhone 12 Pro est le moins cher :

Dites-nous si vous avez choisi un téléphone reconditionné pour vous-même ou pour offrir en cadeau. Sachez d'ailleurs que Smaaart propose un iPhone 11 Pro à 499 euros seulement.

