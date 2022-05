Où trouver l'iPhone 12 Pro reconditionné au meilleur prix ?

⏰ Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Le haut de gamme d'Apple sorti fin 2020, l'iPhone 12 Pro, garde une énorme cote auprès des clients. Celui qui a longtemps été en rupture de stocks et s'est très peu montré du côté des promotions reste une valeur sûre. Le smartphone n'a pas à rougir face à l'iPhone 13 Pro qui n'a pas bouleversé la formule avec simplement un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un zoom optique x3. Alors comme Apple ne le vend plus, il faut se tourner vers le marché de l'occasion ou du recondtionné.

iPhone 12 Pro reste le meilleur smartphone

Depuis son lancement, l'iPhone 12 Pro et son magnifique écran de 6,1 pouces OLED ont été récompensés à plusieurs reprises, que ce soit par les associations comme Consumer Reports, par les critiques spécialisées ou bien par les utilisateurs. Il a pour lui une qualité de fabrication inégalée, un grand confort d'utilisation, des performances largement au-dessus du lot, la 5G et un appareil photo très pointu, même en basse lumière. C'est simple, excepté l'iPhone 13 Pro, le "12 Pro" reste le meilleur du marché, surtout à prix réduit.



Si l'iPhone 12 est très proche sur le papier, le "Pro" conserve quelques arguments qui justifient un écart de tarif comme :

un stockage de 128 Go de base

une finition acier très élégante (contre aluminium)

une autonomie plus conséquente

un troisième appareil photo (téléobjectif, en version améliorée sur le Pro Max)

un scanner Lidar.

Pour le reste, tout est identique comme la puce A14 Bionic, le modem 5G, le WiFi 6, le Bluetooth 5.0, l'écran OLED, le nouveau design, la finesse, etc.

iPhone 12 Pro à prix cassé en reconditionné

Vous ne voulez pas débourser 1159 euros pour l'iPhone 13 Pro, mais vous désirez remplacer un vieil iPhone (ou un Android) sans vous tromper ? Vous devez considérer l'iPhone 12 Pro qui s'affiche plus de 400 euros moins cher en reconditionné. Une solution plus sûre que l'achat en occasion sur Leboncoin puisque le matériel a été entièrement vérifié, remis à neuf avec des pièces d'origine et garanti un an.



Voici où faire une très belle économie :

Back Market, qui a récemment signé un partenariat avec les Apple Store, propose une large gamme de produits marqués de la célèbre pomme dispose également de nombreux iPad reconditionnés à prix canon.