Ce bug d'iOS 18 qui oblige à supprimer une conversation dans Messages

Un bug malheureux a été découvert dans iOS 18, affectant l'application Messages et entraînant des plantages répétés, obligeant parfois les utilisateurs à supprimer toute leur conversation pour résoudre le problème, au risque de perdre des données importantes.

Un bug entravant l'utilisation d'iMessage

Ce bug se manifeste lorsque quelqu'un partage un cadran de montre depuis une Apple Watch, et que l'utilisateur répond à ce message spécifique dans un fil de discussion. Une fois déclenché, le bug fait planter l'application Messages à chaque tentative d'ouverture de la conversation concernée, empêchant les deux utilisateurs de continuer à échanger normalement. Pour l'instant, la solution consiste à supprimer entièrement le fil de discussion, ce qui efface évidemment tout l'historique de la conversation, y compris les photos et vidéos non sauvegardées.



A priori, iOS 18.1 bêta n'est pas concerné, mais il vaut mieux attendre la prochaine mise à jour corrective d'iOS 18 avant de tenter à nouveau de partager ou répondre à des messages de cadrans de montre, car Apple travaille déjà sur un correctif.

Les principales nouveautés d'iOS 18

Ce bug vient ternir le lancement quasi-parfait d'iOS 18 en début de semaine. Si vous aviez raté nos (nombreux) articles à son sujet, voici ce qu'il faut retenir du nouveau système d'exploitation mobile d'Apple.

iOS 18 apporte de nombreuses améliorations avec une personnalisation de l'écran d'accueil, permettant de déplacer librement les applications et widgets, ainsi que des effets teintés ou sombres sur les icônes. Le Centre de contrôle est entièrement réorganisable, incluant la possibilité d'ajouter des applications tierces. L’app Photos bénéficie d'une refonte avec des carrousels de moments, des collections thématiques et une recherche intelligente améliorée. Dans Messages, vous pouvez désormais programmer l'envoi de SMS, utiliser des effets et emojis en réaction, et profiter du support RCS pour une meilleure communication avec Android (actuellement disponible avec SFR).

iOS 18 introduit également de nouvelles fonctionnalités de sécurisation des apps avec Face ID/Touch ID, la possibilité de masquer des applications, et la communication d'urgence via Messages par satellite. Les AirPods Pro 2 gagnent des commandes par gestes, et la réponse aux appels peut se faire par un hochement de tête. Safari reçoit un mode lecteur amélioré, tandis qu'une nouvelle app Mots de passe permet de gérer les identifiants et d'être alerté des failles de sécurité. Enfin, l'Apple Intelligence propose des fonctions avancées comme la génération d'images, de texte, de résumer et des réponses contextuelles via Siri, bien qu'elles soient attendues plus tard en Europe.