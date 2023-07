Twitter supporte enfin AirPlay pour voir les vidéos sur grand écran

N'en déplaise à certains, Twitter reste toujours la plateforme la plus vivante à ce jour, en tout cas en Europe et en Amérique. Alors qu'elle est critiquée pour ces changements récents parfois radicaux (comme la limitation du nombre de tweets vus par jour), l'application du réseau social ne cesse d'évoluer dans le bon sens. Après le Picture in Picture, voilà que Twitter supporte enfin AirPlay sur iOS. Voyons ce que cela permet.

Twitter s'oriente vers la diffusion de vidéos

La prise en charge de la vidéo existe depuis des années sur Twitter et Apple a même partagé récemment un épisode entier de Silo, la série exclusive à Apple TV+, en guise de cadeau. Mais regarder sur son iPhone n'est pas forcément très confortable. C'est là qu'entre en jeu la fonctionnalité AirPlay.



En effet, Twitter a ajouté la possibilité de diffuser des vidéos par AirPlay directement depuis son application, ce qui facilite plus que jamais le visionnage de vidéos plus longues sur un grand écran.

Depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars à la fin de l'année 2022, il s'efforce d'en faire une application universelle, à l'instar de WeChat en Chine. Cela implique qu'elle devienne le lieu de prédilection pour les contenus vidéo et il a fait un pas de plus dans cette direction, même s'il reste encore du chemin à parcourir.



Récemment, on a pu voir plusieurs films ou séries sur Twitter, parfois sans l'accord des producteurs comme ce fut le cas pour Super Mario Bros Movie. Mais la série Silo ou encore le film poignant de Mel Gibson avec Jim Caviezel, Sound of Freedom, sont tout à fait légitimes.

Creator of "Sound of Freedom" movie taking on Hollywood elites to EXPOSE child trafficking reacts to BEATING woke Disney's "Indiana Jones" in box office sales:



"People are waking up!... God's children are not for sale.”🙏 pic.twitter.com/xmXgMdHb7I — Benny Johnson (@bennyjohnson) July 10, 2023

Elon Musk l'avait annoncé

Si vous suivez le compte d'Elon Musk, vous savez peut-être qu'il avait déjà fait allusion à la possibilité de regarder une vidéo sur grand écran, mais à l'époque, cela nécessitait d'utiliser la fonction de "mirroring" via le centre de contrôle, une solution de contournement qui n'offrait pas toujours la meilleure expérience. Mais en ajoutant la prise en charge d'AirPlay, les téléspectateurs peuvent être sûrs que le contenu qu'ils diffusent sur le grand écran est fidèle à la réalité.

NEWS: Twitter has now added an Airplay button for videos on iOS!



This makes it more convenient to stream videos to TVs from within the app. pic.twitter.com/5Qh3EK0Ap8 — T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) July 10, 2023

Reste à savoir quelle stratégie veut mettre en place Twitter. Est-ce que l'entreprise entend se faire une place sur le marché du streaming face à Netflix, Disney, Apple, Amazon et autre ? À votre avis, ce serait une bonne idée ?



PS : tout le monde n'a pas encore accès à cette nouveauté, le déploiement semble progressif.

