Twitter supporte enfin le vrai PiP sur iOS

Twitter n'arrête pas d'évoluer depuis le rachat d'Elon Musk. Si certaines nouveautés sont controversées, l'ajout du PiP, autrement dit du mode image dans l'image, est une excellente nouvelle. Tout le monde ne l'a pas encore, mais cette fonctionnalité permet de regarder des vidéos Twitter tout en effectuant d'autres tâches sur ‌iPhone‌ et ‌iPad‌.

Twitter améliore le Picture In Picture

Depuis la dernière mise à jour parue cette semaine, vous pouvez démarrer une vidéo sur Twitter, puis sortir de l'application et continuer à regarder (ou écouter) cette dernière, de quoi, par exemple, aller consulter les derniers articles sur iSoft.



Twitter disposait auparavant d'une option d'image dans l'image intégrée à l'application, mais la nouvelle fonctionnalité se base sur l'API native pour permettre de regarder la vidéo tout en quittant la plateforme, de la même manière que YouTube et d'autres applications de contenu vidéo fonctionnent sur iPhone et iPad.



Tous les utilisateurs de Twitter n'ont pas encore accès à la fonction d'image dans l'image, le réseau social étant en train de déployer progressivement la nouveauté. L'accès à la fonctionnalité nécessite la dernière version de l'application Twitter sur ‌iPhone‌ ou ‌iPad‌. Voici un exemple :

Le #pip est enfin disponible sur Twitter, vous pouvez quitter l’app tout en continuant votre vidéo ! pic.twitter.com/38vsODy50F — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) July 1, 2023

Pour mémoire, Twitter a récemment passé la limite des tweets à 10 000 caractères, avec la possibilité de mettre en forme le texte (gras, souligné, italique, etc).

C'est quoi le PiP

Le Picture in Picture (PiP) est apparu sur l'iPhone avec la mise à jour iOS 14, qui a été lancée publiquement le 16 septembre 2020. Il avait été ajouté à l'iPad avec iOS 9.



Le Picture in Picture est une fonctionnalité qui permet à l'utilisateur de regarder une vidéo ou d'utiliser une application en mode fenêtré tout en effectuant d'autres tâches sur son iPhone. Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, il est possible de la réduire en une petite fenêtre flottante qui peut être déplacée et redimensionnée sur l'écran. Cette fenêtre reste visible même lorsque vous passez à une autre application ou revenez à l'écran d'accueil, vous permettant de continuer à regarder la vidéo tout en effectuant d'autres actions sur votre téléphone.



Le Picture in Picture est particulièrement pratique pour les utilisateurs qui souhaitent avoir un accès continu à une vidéo tout en effectuant d'autres activités telles que la messagerie, la navigation sur Internet, la prise de notes, etc. Cela offre une expérience plus flexible et productive sur l'iPhone en permettant de tirer parti de l'écran pour exécuter plusieurs tâches simultanément.

