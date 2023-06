Controverse sur Twitter: le gouvernement a fait retirer les vidéos de l'attaque à Annecy

L'attaque au couteau qui a eu lieu contre des enfants dans un parc à Annecy hier matin a fait le tour du monde, les médias français et étrangers ne cessent de parler de ce terrible drame. Comme vous avez peut-être pu le constater à la télévision, on ne voit pas les images de l'attaque, toutefois, sur Twitter, les vidéos ont rapidement tourné et se sont partagés à très grande vitesse. Le ministre en charge du Numérique, Jean-Noël Barrot a appelé Twitter France à prendre ses responsabilités.

Twitter appelé à retirer les contenus choquants

Si vous étiez sur Twitter hier en fin de matinée, vous avez probablement vu les terribles vidéos sur l'attaque au couteau à Annecy, elles ont très vite cumulé des centaines de milliers de vues en seulement quelques minutes.

Ce type d'approche déclenche toujours des polémiques, il y a ceux qui considèrent qu'il est important de montrer la réalité aux Français afin qu'ils comprennent ce qui se passe en France et d'autres estiment que partager ce genre de vidéo est très grave pour les victimes et que des vidéos aussi violentes n'ont rien à faire sur un réseau social.

Twitter a refusé dans un premier temps le retrait des vidéos

Du côté de Twitter France, la réactivité pour la suppression des vidéos de l'attaque à Annecy a été particulièrement lente, le réseau social semble avoir volontairement refusé de censurer les tweets comportant les vidéos de l'attaque. D'ailleurs, des utilisateurs comme @DFintelligence qui ont fait des signalements ont reçu un message informant que ces contenus respectaient les règles de Twitter et qu'ils ne posaient aucun problème.



Face à cette situation, le ministre en charge du Numérique, Jean-Noël Barrot a tweeté sur son compte que le gouvernement s'était rapproché des équipes de Twitter France afin de s'assurer du retrait de toutes les images choquantes liées à l'attaque d'Annecy. Il a également rappelé aux utilisateurs qui tweetaient ces vidéos que ce type de comportement pouvait être puni par la loi.



Comme l'explique BFM TV, une loi publiée en 2004 oblige les plateformes en ligne à conserver les données qui permettent d'identifier l'auteur d'un crime et à répondre aux requêtes des autorités judiciaires. Si une plateforme comme Twitter refuse de coopérer, elle peut être poursuivie pour "manquements à ses obligations" ce qui peut engendrer 1 an d'emprisonnement ainsi que 250 000 euros d'amende. Du côté des utilisateurs, la sanction peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende en cas de diffusion d'images illicites. C’est aussi le cas de TikTok où il était possible de voir les vidéos.

Le @gouvernementFR est en lien avec les équipes de @TwitterFrance pour assurer le retrait de toute image choquante.



Je rappelle que leur diffusion est punie par la loi.



Une seule chose à faire lorsqu'on en identifie une : la signaler à Pharos ↓ https://t.co/Ck3UheDVMU — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) June 8, 2023

J’ai report des vidéos où on voit le meurtrier de #Annecy en train d’assassiner un des enfants.



Et @TwitterFrance n’a pas supprimé les vidéos, ils y voient aucun problème



Choqué et dégoûté



C’est ignoble pour les familles de laisser tourner des vidéos comme ça. Pensez à elles🙏 pic.twitter.com/ERUp81oW6k — Anis AYARI | Defend Intelligence (@DFintelligence) June 8, 2023

