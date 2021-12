Twitter lance les sous-titres automatiques sur les vidéos dans plusieurs langues

Twitter devrait dès aujourd'hui proposer une fonction magique à savoir le sous-titrage vidéo automatique. Quelle que soit la langue parlée dans une vidéo, la plateforme vous proposera des sous-titres pour que vous ne manquiez plus une seule information.

Twitter va traduire les vidéos pour vous

Nous rêvons d'un monde ou la barrière de la langue n'est plus un souci, surtout nous français qui ne sommes pas les premiers de la classe lorsqu'il s'agit de parler ou comprendre l'anglais. Les applications de traduction réussissent de plus en plus à démocratiser cela mais il y a encore un domaine ou des progrès restent à faire, c'est celui des sous-titres vidéo.

Twitter semble en être conscient car pas plus tard qu'hier, nous avons appris que le réseau social allait lancer la fonction de sous-titres automatiques sur toutes les vidéos que ce soit sur l'application mobile ou le site web. Une fonction qui sera disponible dans la plupart des langues et donc en français.



Attention tout de même, il est précisé que seules les vidéos ajoutées à partir de maintenant seront éligibles aux sous-titrages automatiques. Toutes les vidéos mises en ligne auparavant n'auront jamais accès à cette fonctionnalité.



Quoi qu'il en soit, cette option devrait être disponible dès aujourd'hui et changer le quotidien de certaines personnes parfois frustrées de ne pas pouvoir comprendre une vidéo. Le rapport indique également qu'à l'heure actuelle, il n'y aurait aucun bouton pour signaler un mauvais sous-titrage. On fait confiance à Twitter pour que cela soit opérationnel et sans bugs dès le départ.



