Christian Selig annonce Juno, une app YouTube sur Vision Pro (màj)

Après la déception d'avoir appris que plusieurs applications phares comme Netflix, Spotify et Youtube ne seront pas disponibles sur le Vision Pro au lancement, une lueur d'espoir nous parvient du côté du développeur d'Apollo, un client Reddit autrefois très apprécié. Concrètement, il a prévu une application YouTube tierce pour visionOS !

Pour combler un manque sur visionOS

À deux jours du lancement de l'Apple Vision Pro aux États-Unis, Christian Selig, plus connu pour sa magnifique application Reddit, Apollo, entend bien combler un manque sur le Vision Pro.

L'application Apollo de Selig a été fermée l'été dernier à la suite de conflits avec Reddit concernant les changements apportés par l'entreprise aux coûts de son API, ce qui lui a finalement laissé du temps pour d'autres projets. Sans crier gare, Selig a posté un message sans équivoque sur X :

I am so proud of this visionOS YouTube app. Submitting today — Christian Selig (@ChristianSelig) January 30, 2024

Je suis très fier de cette application YouTube de visionOS, que je soumets aujourd'hui. Je la soumets aujourd'hui.

Bien que nous n'ayons pas encore de capture à nous mettre sous la dent, la perspective d'avoir YouTube en natif redonne du baume au coeur des fans du service. Selig assure que tout passe par les API officielles de Google, suggérant qu'il vaut mieux avoir un abonnement Premium pour en profiter pleinement.



L'application ayant déjà été soumise, il est possible que l'offre YouTube de Selig soit disponible sur l'App Store de Vision Pro d'ici le lancement du casque aux États-Unis, le 2 février.

Autrement, la seule solution pour regarder YouTube sur un Vision Pro sera de passer par Safari. Si l'expérience est bonne via un navigateur, ce ne sera pas aussi immersif que par le biais d'une application native pour visionOS. Quand on connaît la qualité de ce développeur, on ne peut que se réjouir d'une telle entrée au catalogue.



S'il pouvait faire une application Netflix ainsi qu'une pour Spotify...

Télécharger Juno for YouTube à 5,99 €