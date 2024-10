Une nouvelle interface pour la PS5 (bêta)

Une nouvelle interface est en bêta du côté de la PS5. Des petites nouveautés pas vraiment bouleversantes, mais qui confirment que PlayStation peut encore faire mieux pour satisfaire les joueurs.

Une interface plus complète

PlayStation travaille actuellement sur une amélioration de l'interface de la PS5. Rien de révolutionnaire, mais quelques petits ajouts qui permettent de dynamiser l'accueil de la console comme des widgets ou encore la modification du fond d'écran (enfin).

Fond d'écran

Dans la vidéo, on découvre un nouvel espace qui renferme six nouveaux fonds d'écran PlayStation, dont deux qui sont dynamiques (l'image n'est pas statique). Une nouveauté attendue de longue date par de nombreux joueurs même si c'est loin d'être parfait. Le youtubeur précise qu'il est pour le moment impossible d'ajouter ses propres images via une clé USB, ce qui est bien dommage. Espérons que cela arrive dans le futur ou encore mieux à la sortie officielle.

Explorer : à quand en France ?

La deuxième nouveauté concerne la tuile Explorer, malheureusement exclusive aux États-Unis depuis le lancement de la console en novembre 2020. Prions pour que Sony PlayStation profite de cette mise à jour pour lancer Explorer dans le monde entier, il serait temps !



À cet endroit, les joueurs américains découvrent une interface remaniée et modernisée. Les tuiles adoptent une disposition différente selon le choix de l'utilisateur. Il y a trois choix au total.

En supplément, on note l'arrivée des widgets comme sur smartphone. On retrouve ici un widget pour le nombre de trophées, un autre pour le stockage de la PS5 et enfin un troisième qui indique la batterie restante dans la manette ou dans le casque, exactement comme sur l'iPhone.

PS5 Pro

Généralement avec PlayStation, il faut patienter plusieurs mois avant qu'une nouveauté en bêta débarque de manière définitive sur toutes les consoles. Étant donné que les rumeurs les plus sérieuses évoquent une PS5 Pro pour la fin d'année, il est possible que ces changements arrivent en même temps. Une PS5 Pro qui s'annonce comme 3x plus rapide, idéal pour l'arrivée de GTA 6 en 2025.



Et vous, qu'est-ce qui vous manque sur cette interface PS5 ?