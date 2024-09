La surpuissante PS5 Pro sortirait avant GTA 6 (màj : date)

La PS5 Pro, toujours cantonnée à la rubrique "rumeurs", devrait offrir des améliorations notables en termes de performances, particulièrement graphiques. Selon les informations divulguées par un leaker, la console pourrait inclure un processeur Zen 2 à huit cœurs et un GPU RDNA 3 sur mesure, avec 60 unités de calcul. Mais le plus important, c'est le timing. Selon plusieurs sources anonymes, la PlayStation 5 Pro sortirait fin 2024, soit juste avant un certain GTA 6. De quoi fantasmer sur les possibilités offertes dans le jeu le plus attendu de la décennie.

Une PS5 Pro pour les jeux nouvelle génération

Il y a quelques temps, le leaker RedGamingTech dévoilait des informations techniques de la console PS5 Pro.

#ps5pro specs I've heard:



8C custom Zen 2 cpu - Low 4Ghz

30WGP / 60 CU RDNA 3 hybrid @ 2500-2800Mhz

16GB GDDR6 @ 18000MT/s

Possibly 2/4GB DDR5 RAM for OS

Possibly 2x the Tempest Engine performancehttps://t.co/BCpFVSilxZ — RedGamingTech (@RedGamingTech) October 12, 2023

Voici le résumé :

Un processeur Zen 2 à huit cœurs cadencé à environ 4 GHz,

Un GPU RDNA 3 sur mesure comprenant 60 unités de calcul, oscillant entre 2500 et 2800 MHz.

16 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 18 000 MT/s.

Amélioration du moteur audio Tempest.

L'ajout de deux moteurs de shaders.

La possibilité de jouer en 8K.

Une PS5 Slim

Le processeur Zen 2, bien que datant de 2019, pourrait être choisi pour des raisons économiques, malgré l'existence de technologies plus avancées comme le Zen 4. La différence en termes de puissance ne serait pas si importante, et la différence avec la PS5 normale serait significative. Le modèle actuel possède une carte graphique RDNA 2, soit deux fois moins performante que celle annoncée sur la PS5 Pro.



En outre, la mémoire GDDR6 de 16 GB de la PS5 Pro, avec une vitesse de 18000MT/s, promet une expérience de jeu fluide et rapide. Des améliorations sont également prévues pour le Tempest Engine, améliorant potentiellement le rendu audio, et l'introduction de deux moteurs de shaders pour optimiser les effets visuels. Ces avancées techniques sont essentielles pour l'immersion dans le jeu, notamment pour une meilleure gestion du ray-tracing. Un ray-tracing que l'on retrouve d'ailleurs désormais chez Apple avec la puce M3 des Mac et la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro.



Bien évidemment, tout cela n'est qu'au stade de rumeurs, mais il y a fort à parier que ce soit confirmé au courant de l'année 2024. Les joueurs qui possèdent déjà une PS5 ne sont peut-être pas enthousiastes à l'idée de changer de console, mais un jeu comme GTA 6 pourrait avoir raison de leur porte-monnaie. C'est un ancien développeur de Sony qui l'affirme. D'ailleurs, un utilisateur de Reddit explique que certains développeurs ont eu un kit PS5 Pro pour concevoir leurs jeux.



Enfin, dernier point avancé par le leaker, le développement de la PS5 Pro aurait commencé avant la sortie de la PS5 standard.



Mise à jour du 11/12/2023 : La présentation de la PS5 Pro aurait lieu en septembre 2024, pour un lancement en novembre selon Resetera.