PlayStation annonce la prise en charge de la clé d’accès à la place du mot de passe

L’une des volontés d’Apple depuis plusieurs années, c’est de remplacer le traditionnel mot de passe par une authentification plus rapide, pratique et sécurisée comme le Touch ID et le Face ID. Cette nuit, PlayStation a annoncé vouloir suivre aussi le même chemin qu’Apple, autrement dit, l’abandon progressive du mot de passe tel qu’on le connaît aujourd’hui.

La clé d’accès arrive sur PlayStation

PlayStation vient de faire cette nuit un pas de géant en annonçant l’introduction de la prise en charge de la clé d’accès pour l’authentification de ses utilisateurs. Il s’agit là d’un nouveau mode de connexion qui sera bien plus pratique et simple que saisir un mot de passe.



Depuis 2022, Apple a été à la pointe de cette innovation en intégrant le support pour les clés d’accès dans ses systèmes d’exploitation, permettant aux utilisateurs d’iOS 16, iPadOS 16, et macOS Ventura de bénéficier d’une couche supplémentaire de sécurité. Cette initiative d’Apple a ouvert la voie à une adoption plus large par d’autres géants technologiques tels que Google, PayPal, Microsoft, et eBay, qui ont rapidement reconnu les avantages de cette technologie.

Aujourd’hui, PlayStation rejoint ce mouvement en offrant aux détenteurs de comptes la possibilité d’utiliser une clé d’accès en lieu et place du traditionnel mot de passe. Cette fonctionnalité appelée PassKeys, qui devrait être lancée dans les prochaines heures, promet de transformer l’expérience utilisateur en matière de connexion aux sites PlayStation, applications et appareils.



L’un des principaux avantages de cette innovation réside dans la facilité et la sécurité avec laquelle les identifications peuvent être effectuées. Les utilisateurs auront la possibilité d’utiliser Face ID, Touch ID, ou un code sur leur iPhone pour s’authentifier, créant ainsi un lien direct et sécurisé entre l’univers PlayStation et les produits Apple à chaque connexion.



Les PassKeys offrent un niveau de commodité et de sécurité inégalé par rapport aux mots de passe classiques. Grâce à l’utilisation de l’authentification biométrique, les connexions sont à la fois simplifiées et sécurisées, éliminant efficacement les risques associés aux attaques par hameçonnage. En rendant inutile la capture de mots de passe ou de codes SMS uniques, les clés d’accès constituent une véritable révolution dans la sécurisation des comptes en ligne.



Avec l’introduction de la clé d’accès, PlayStation démontre son engagement à innover et à offrir à ses utilisateurs des solutions de pointe pour protéger leurs données personnelles.