Le Vision Pro choque avec la prise en charge du format Panavision 70

Le Vision Pro est rempli de surprises, cet utilisateur de Reddit ne dira pas le contraire. Celui-ci a découvert que son ordinateur spatial prenait en charge un format d’image particulièrement rare quand il a voulu visionner le film Les Huit Salopards de Quentin Tarantino. Une découverte qui lui a presque mis les larmes aux yeux tellement que c’était inattendu.

Quand un cinéphile découvre une pépite avec l’Apple Vision Pro

L’Apple Vision Pro promet une expérience de visionnage de films à la fois immersive et sans précédent, en prenant en charge une multitude de formats, dont des formats d’image inhabituels comme le prestigieux format Panavision 70. Cette révélation a suscité la joie d’un utilisateur Reddit qui a partagé son étonnement et son admiration après avoir visionné “Les Huit Salopards” de Quentin Tarantino dans son rapport d’aspect original et large grâce à l’Apple Vision Pro.



Le format Panavision 70, remonte à une époque où l’industrie cinématographique cherchait des moyens de contrer la popularité croissante de la télévision. Ces films utilisaient des objectifs anamorphiques spéciaux pour capturer et projeter des images dans des rapports d’aspect beaucoup plus larges que le standard 16:9 des téléviseurs modernes. Des réalisateurs célèbres tels que Quentin Tarantino et Gareth Edwards ont opté pour ce format au cours de leur carrière, non seulement pour ses qualités stylistiques mais aussi pour l’immersion profonde qu’il offre au spectateur.

Selon l’utilisateur Reddit qui a fait cette découverte, voir les « Les Huit Salopards » dans son format original est quelque chose à laquelle il ne s’attendait pas, c’était extraordinaire :

J'ai Les Huit Salopards dans ma bibliothèque Apple, je l'ai acheté il y a quelque temps parce qu'il a d'excellents extras. Comme vous le savez peut-être, Tarantino l'a tourné sur un film réel en utilisant 70 mm de Panavision. Je l'ai vu quand il est sorti pour la première fois dans un cinéma et il a été présenté comme il était censé le faire - dans Panavision, mais vous ne pouvez pas le voir comme ça nulle part à moins d'être dans un cinéma qui est correctement équipé.



Je suis allé le voir en utilisant VisionPro, je l'ai mis en mode Cinéma, et C'ÉTAIT DANS LE RAPPORT D'ASPECT ORIGINAL !!

L’attention d’Apple aux détails, en reproduisant fidèlement les rapports d’aspect des films, révèle l’engagement de l’entreprise à fournir une expérience utilisateur de qualité supérieure. En allant au-delà des attentes traditionnelles et en prenant en charge des formats d’image ambitieux comme le Panavision 70, l’Apple Vision Pro se démarque une fois de plus de la concurrence.



