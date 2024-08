La Nintendo Switch 2 aurait un grand écran LCD de 8 pouces !

La célèbre Switch, qui soufflera sa septième bougie en mars prochain (déjà !), pourrait bientôt tirer sa révérence en cédant sa place à la Nintendo Switch 2. La Switch originale, malgré des performances graphiques limitées, a connu un franc succès, notamment auprès du jeune public. La rumeur de la Switch 2 n'est pas nouvelle, mais elle vient de prendre un peu plus d'ampleur à la suite d'un rapport de Omdia, suggérant que la sortie de la console est imminente.

Une Switch 2 oui, mais sans écran OLED

Ne sautez pas tout de suite au plafond. D'après les révélations du jour, la Nintendo Switch 2 pourrait ne pas être équipée d'un écran OLED. Hiroshi Hayase, analyste chez Omdia, a indiqué que Nintendo prévoit de doubler les livraisons d'écrans de divertissement en 2024, avec un accent sur les écrans LCD plutôt que OLED. Cette décision s'expliquerait par la volonté de Nintendo de se concentrer sur des écrans plus grands, tout en maintenant un prix raisonnable. Cet équilibre est d'ailleurs la marque de fabrique du nippon.

Concrètement, la nouvelle console portable devrait présenter un écran LCD de 8 pouces, plus grand que les écrans de 6,2 pouces de la version originale, mais aussi que les 7 pouces de la Switch OLED. Malgré l'augmentation de la diagonale, Nintendo aurait conservé la résolution en 1080p. Pis, la dalle serait donc une bonne vieille LCD, et non une dalle OLED.

Mais l'espoir est permis. En effet, rien n'indique que Nintendo aurait abandonné l'idée d'une Switch 2 OLED. En fait, le constructeur historique pourrait très bien prévoir deux versions, une LCD et une OLED, et se dire qu'au vu du prix de cette dernière, mieux vaut privilégier la production du modèle le moins cher, probablement plus plébiscité. Le marché des consoles portables ne réagit pas comme celui de l'iPhone où les modèles haut de gamme se vendent deux à trois fois plus.

Date de sortie de la Switch 2

La sortie de la Nintendo Switch 2 pourrait intervenir dans les mois à venir. Il ne manque plus que la confirmation officielle. La communauté des joueurs attend cette annonce avec impatience, espérant par la même occasion la présentation de nouveaux jeux comme Mario Kart 9.