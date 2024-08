La puissance de la PS5 Pro ne sera pas disponible en permanence

Si Nintendo prépare une toute nouvelle console pour début 2025, Sony s'attèle à améliorer sa PlayStation 5 avec une évolution de mi-carrière, la PS5 Pro.



Nous avions déjà vu la date de sortie de la PS5 Pro, ainsi qu'un aperçu des performances attendues, mais voici des informations détaillées sur la puce graphique. Plus puissante, oui, mais pas tout le temps.

Une puissance brute en hausse, mais...

C'est un secret de Polichinelle, le géant nippon prépare le lancement de sa PS5 Pro, une console que plusieurs studio ont déjà entre les mains afin de proposer des jeux optimisés au premier jour. Comme toujours avec les produits très attendus, les rumeurs s'affinent et s'intensifient.

Première information intéressante relayée par Eurogamer, la PS5 Pro améliorera la qualité d'image et la fluidité des jeux grâce à l'intelligence artificielle. En clair, elle calculera les images dans une résolution dite faible, avant d'upscaler vers de la 4K, voire de la 8K. De plus, elle s'appuiera sur un processus de reconstruction d'images appelé PSSR (PlayStation Spectral Sampling Resolution) afin de générer des images supplémentaires (pour augmenter le nombre d'images par seconde), comme avec le DLSS de Nvidia ou le FSR d'AMD.



Une puissance de calcul supplémentaire associée à une reconstruction basée sur l'apprentissage automatique s'est avérée être une combinaison puissante dans l'espace PC et les deux fonctionnant en tandem devraient montrer une amélioration claire et perceptible par rapport à la console standard en termes de qualité d'image et de performance. Sony semble également proposer aux développeurs une solution plus simple pour adapter les jeux PS5 existants à la technologie PSSR - et je m'attends à ce que les entrées requises soient similaires à celles utilisées par FSR 2. Ainsi, une résolution supplémentaire et une technique de reconstruction plus puissante pourraient changer la donne, en particulier pour les modes de performance à 60 images par seconde avec lesquels la PS5 vanille a du mal. La possibilité d'ajouter le PSSR aux jeux existants sans avoir à migrer vers le dernier SDK de Sony va également aider énormément à la révision de ces titres plus anciens pour y ajouter le support.

La puce graphique, qui aura la lourde tâche de calculer tout cela, afficherait une fréquence maximale de 2,35 GHz. Basée sur l'architecture RDNA 3, elle serait composée de 60 unités de calcul pour une puissance brute de 36,1 TFlops. Comme vu l'an dernier, la PS5 Pro serait donc environ 3,5 fois plus puissante que la PS5 et ses 10,28 TFlops. Mais, dans les faits, c'est plus compliqué.



Cependant, au-delà de cela, il y a eu une certaine confusion quant à la rétrocompatibilité avec la PS5 standard. Nous savons que la PS5 possède 36 unités de calcul (deux CU par WGP), fonctionnant à un maximum de 2,23 GHz.



La « rétro-ingénierie » de la PS5 Pro (33,5TF) suggère une horloge de 2,18 GHz pour ses 60 unités de calcul, soit une fréquence inférieure à celle du modèle standard. Certains suggèrent que la nouvelle console dispose en fait de 56 CU, dont quatre désactivés, ce qui permettrait d'obtenir une fréquence plus élevée pour atteindre les 33,5TF - et peut-être, par la même occasion, d'obtenir un équilibre matériel plus adapté à la compatibilité des jeux de la PS5.

En effet, selon nos confrères, la PS5 Pro devra utiliser un mode “boost” qui ne pourra pas être activé en permanence. Selon les jeux, et même certains moments dans ces jeux, la PS5 Pro délivrera ses capacités maximales. Le reste du temps, elle serait quasiment au niveau du modèle actuel. Difficile à croire, mais Sony ne veut pas non plus léser ses clients avec une différence trop marquée. À notre avis, la différence se fera surtout sur la résolution et le nombre d'hertz.

Cela signifie que les 33,5TF indiqués suggèrent effectivement une vitesse d'horloge légèrement inférieure pour le GPU, de l'ordre de 2,18 GHz - ce qui peut être le cas en fonctionnement général, mais les nouvelles informations révèlent également que la PlayStation 5 Pro peut booster plus haut que son homologue standard, jusqu'à un maximum de 2,35 GHz (un maximum théorique de 36,1TF). Cependant, comme pour la PS5 originale, les performances du système sont limitées par un plafond de puissance, il est donc plutôt rare que le GPU atteigne ce maximum et seuls certains jeux peuvent le faire. Compte tenu de la surabondance de puissance de calcul pour les jeux standard de la PlayStation 5, nous devons supposer que la légère réduction de la vitesse d'horloge générale (un peu moins de trois pour cent) ne fait probablement aucune différence, tandis que le mode « ultra boost » devrait au contraire offrir un débit graphique beaucoup plus élevé pour les titres existants.

En outre, le rapport confirme que la PS5 Pro devrait être compatible avec DirectX 12 Ultimate de Microsoft, comme la Xbox Series X. De quoi faciliter le portage des jeux du concurrent.



La présentation de la "nouvelle" console est attendue entre juin et septembre, avec une sortie d'ici novembre 2024. De quoi préparer l'arrivée d'un certain GTA 6...