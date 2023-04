Les ventes de la PS5 explosent en Europe !

Après une longue période de rupture de stock de la PlayStation 5, la console de jeux de Sony est enfin accessible partout dans le monde avec du stock chez tous les revendeurs. Cette importante disponibilité se constate dans les ventes de la console, celles-ci ont littéralement explosé affichant une croissance saisissante !

Les ventes de PS5 ont augmenté

Selon les dernières analyses de la société d'analyse de statistique GSD, le marché des consoles en Europe a connu une croissance spectaculaire de 41% au cours du premier trimestre de 2023. Les chiffres montrent que les ventes de consoles ont augmenté de 1,5 million d'unités par rapport à la même période l'année précédente.



La PS5 de Sony a été la grande gagnante avec une hausse de 369% de ses ventes. Cette performance impressionnante est sans doute due en grande partie à la demande des consommateurs qui ont attendu patiemment la disponibilité en magasin et sur internet suite à des difficultés d'approvisionnement rencontrées depuis son lancement.

Acheter la PS5

Tout n'est pas aussi parfait chez la concurrence

En ce qui concerne les concurrents de la PS5, c'est un peu la douche froide... La Xbox Series X de Microsoft a vu ses ventes baisser de 10%, tandis que la Nintendo Switch a enregistré une baisse encore plus marquée de 18%. Ces résultats peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs.

Pour Microsoft : l'absence de sorties majeures de jeux exclusifs peut justifier la perte d'intérêt envers la console. Les joueurs regardent au moment de l'achat le catalogue de jeux et quand ils s'aperçoivent que la majorité des jeux exclusifs les plus populaires sont chez Sony... Ils préfèrent se rapprocher de la PS5.



Quant à la Nintendo Switch, l'absence de renouvellement et d'innovation dans sa gamme de produits impacte forcément les ventes. Les joueurs attendent une nouvelle génération de Nintendo Switch avec peut-être plus de puissance et de meilleures caractéristiques.

