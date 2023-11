Résultats de PlayStation au T3 2023 : les ventes de PS5 explosent, tout comme les profits

1 com

Depuis que les ruptures de stock de la PS5 sont terminées, les résultats financiers de PlayStation sont très positifs. Sony vient de dévoiler quelques statistiques époustouflantes qu'a réalisées la PS5 entre les mois de juillet à septembre 2023. On remarque à travers ces chiffres qu'il y a une forte demande partout dans le monde et que quand Sony arrive à y répondre, tout va beaucoup mieux pour les résultats financiers !

4,9 millions de PS5 vendus en

1 trimestre

Sony a récemment révélé les résultats financiers de sa filiale PlayStation, une filiale qui ne cesse d'afficher de la croissance, en partie grâce à la PlayStation 5 et ses caractéristiques convaincantes, aux jeux en exclusivité, mais aussi aux divers services comme le PlayStation Store. Au troisième trimestre de 2023 (pendant la période des vacances scolaires d'été), Sony a profité du temps libre des jeunes utilisateurs, ce qui a permis de vendre davantage de consoles, mais aussi de jeux dématérialisés. Au total, la filiale PlayStation a généré la somme colossale de 6,3 milliards de dollars avec des bénéfices impressionnants de 322 millions de dollars.



Sur la totalité de l'année, Sony s'est projeté un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars pour sa filiale PlayStation, l'entreprise est convaincue de pouvoir réussir à atteindre cet objectif grâce à la disponibilité des stocks de la PS5, aux succès des jeux comme Spider-Man 2 ou encore God of War Ragnarök, mais aussi grâce aux nouveaux abonnements PlayStation Plus qui ont connu récemment une hausse de prix.

Au cours de ce trimestre, Sony révèle que les ventes de PS5 ont été très en forme, on compte 4,9 millions de ventes partout dans le monde, un chiffre en hausse par rapport au T3 2022 où 4,2 millions de PS5 avaient trouvés de nouveaux propriétaires. Si on regarde d'une manière globale, Sony assure de 47,5 millions de PS5 ont été vendus depuis le premier jour de commercialisation. S'il n'y avait pas eu de pénurie qui ont poussé certains consommateurs à abandonner l'idée d'acheter une PS5 ou même de se rapprocher de la Xbox Series X, Sony aurait probablement dépassé très largement les 50 millions de ventes !



Parmi les exclusivités de jeux PlayStation qui ont rencontré un vif succès, l'entreprise mentionne Spider-Man 2 qui s'est écoulé à 5 millions d'exemplaires en l'espace de 10 jours (sans disponibilité sur PS4, on précise), cette performance se classe parmi les meilleurs des lancements de jeux exclusifs disponibles sur la PS5.

Les problèmes d'approvisionnement ne sont plus d'actualité

Au micro de CNBC, Eric Empel, Senior Vice President chez PlayStation a déclaré :

Nous avons lancé la PS5 en 2020. Nous avons beaucoup souffert des mêmes problèmes de chaîne d'approvisionnement auxquels tout le monde a fait face. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de livrer la PS5 à un consommateur qui en voulait une pendant une longue période.

Le meilleur reste à venir pour les résultats financiers de PlayStation, avec la période des fêtes de fin d'année qui arrive, les promotions sur la PS5 et les jeux vont être nombreuses, ce qui va être très bénéfique pour les ventes.