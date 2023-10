Enfin du mieux dans les résultats financiers de Samsung au T3 2023

Grâce à son catalogue diversifié en produits, sa présence sur de nombreux marchés et ses composants que l'on retrouve chez les plus grands constructeurs, Apple en tête, Samsung réalise à chaque trimestre des chiffres d'affaires records avec des bénéfices net qui atteignent parfois des sommets.

Le géant coréen vient de publier ses résultats financiers du troisième trimestre de 2023. Si l'entreprise a satisfait les investisseurs, quelques points déçoivent !

Un bénéfice net toujours en baisse

Au cours des derniers trimestres, Samsung a enregistré une forte baisse de ses bénéfices et des pertes record. Bien qu'elle n'ait pas encore retrouvé ses chiffres antérieurs, elle semble optimiste pour l'avenir dans son dernier rapport sur les bénéfices. L'entreprise a expliqué que les ventes élevées de ses appareils mobiles phares (Galaxy Z 5 et Galaxy S23) et de ses écrans haut de gamme ont permis d'améliorer les résultats des trois derniers mois par rapport aux trimestres précédents. Samsung a également indiqué que sa division Device Solutions (DS), qui comprend ses activités de mémoire et de fonderie, a réduit ses pertes. Elle s'attend même à ce que la demande de puces mémoire se redresse progressivement avec la popularité croissante de l'intelligence artificielle.

L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 67,40 billions KRW (47 milliards d'euros) pour le troisième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation significative de 12 % par rapport au trimestre précédent. Elle a également déclaré un bénéfice de 2,43 billions KRW (1,65 milliard d'euros), et bien que ce chiffre représente un tiers de ce qu'elle a gagné au cours de la même période en 2022 - 10,85 billions KRW ou 7,1 milliards d'euros - il est encore bien meilleur que le bénéfice de 497 millions d'euros qu'elle a déclaré au cours du deuxième trimestre.



Pour ses activités de téléphonie mobile et de réseau, en particulier, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 30 000 milliards KRW (20,92 milliards d'euros), ainsi qu'un bénéfice d'exploitation de 3 300 milliards KRW (2,30 milliards d'euros). Selon Samsung, la demande a été plus forte au troisième trimestre qu'au deuxième, grâce au marché mondial des smartphones qui a montré des signes d'amélioration. Voilà qui confirme la tendance inverse par rapport aux précédents résultats. Pour cette période, elle indique que la série Galaxy S23 a maintenu une "dynamique de vente solide", tandis que ses produits pliables, ses tablettes et ses produits portables ont enregistré des ventes importantes. Elle s'attend à ce que les ventes de smartphones augmentent au prochain trimestre en raison des fêtes de fin d'année et à ce que le marché rebondisse l'année prochaine "lorsque le sentiment des consommateurs se stabilisera dans l'attente d'une reprise économique mondiale".



Un autre segment qui s'est bien comporté au troisième trimestre est celui des panneaux mobiles de Samsung, qui "a enregistré une augmentation significative de ses bénéfices grâce à la sortie de nouveaux modèles phares par des clients importants". Comme vous pouvez l'imaginer, ces nouveaux modèles phares incluent évidemment l'iPhone 15 d'Apple. Samsung a l'intention de continuer à se concentrer sur les panneaux OLED pour son activité d'affichage mobile et prévoit d'établir une chaîne d'approvisionnement pour le marché de la réalité augmentée et virtuelle.



Enfin, la division semi-conducteurs de l'entreprise a enregistré des pertes d'exploitation de 3,75 billions de KRW (2,60 milliards d'euros) pour le trimestre, ce qui est légèrement mieux que les pertes de 4,36 billions de KRW (3,05 milliards d'euros) enregistrées au cours du trimestre précédent.



Samsung s'attend à une forte demande de serveurs de la part des fournisseurs de services cloud grâce aux applications d'IA générative. Apple chercherait d'ailleurs à s'équiper en milliers de serveurs pour améliorer Siri sur iOS 18.