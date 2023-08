Le Galaxy Z Fold 5 remplace 2 iPhone pour Samsung

Nouvelle mise à jour pour la web app Try Galaxy de Samsung disponible sur iPhone. Il est désormais possible de coller deux iPhone pour tenter l'aventure Galaxy Z Fold 5.

L'expérience Galaxy Z Fold 5 sur iPhone

Samsung veut montrer aux utilisateurs d'iPhone que c'est mieux d'avoir un smartphone pliant au quotidien. Pour ce faire, la marque lance une nouvelle démo via sa web app Try Galaxy disponible sur iPhone afin de mettre en avant son Galaxy Z Fold 5. Flash un QR code et deux clics suffisent pour tenter l'expérience.



Attention, deux iPhone sont nécessaires ici et la web app doit impérativement être installée sur les deux appareils. Samsung a mis en place quelques cas pratiques qui sont censés mettre en évidence la praticité d'avoir un tel écran dans sa poche au quotidien.

Un coup de pub original même s'il est difficile d'y trouver un intérêt réel. Combien d'utilisateurs iPhone vont prendre le temps de rassembler deux iPhone, de télécharger deux fois la web app puis de suivre les étapes, juste pour avoir l'illusion d'un grand écran Samsung ? Try Galaxy permet également d'essayer son écosystème One U.I sur iPhone.



Néanmoins, la démonstration a le mérite d'exister. Il est aussi tout à fait possible de se rendre dans une boutique Samsung pour essayer directement le smartphone en question si celui-ci vous fait de l'œil. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 5 possède un prix de départ de 1 899 €.