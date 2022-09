Voici le prix des Apple Watch en France en 2022

Vous le savez, Apple a présenté trois nouvelles montres lors du keynote du 7 septembre, en plus des iPhone 14 et des AirPods Pro 2.



Avec l'Apple Watch SE 2, l'Apple Watch 8 et l'Apple Watch Ultra, la firme de Cupertino a proposé une gamme étendue, tant en termes de fonctionnalités que de prix. Justement, avec l'inflation, la grille tarifaire française a évolué.

Les montres Apple sont plus chères en neuf

Comme avec l'iPhone 14, Apple a revu ses prix à la hausse du côté des Apple Watch, à cause de la baisse de l'euro et de l'explosion des coûts de production et du transport. Ainsi, un iPhone 14 qui aurait été vendu 909 € l'an passé se retrouve désormais à 1019 €. Concernant les tocantes Apple, l'écart est moins grand, mais quasiment identique proportionnellement sur la Series 8.



Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. L'Apple Watch SE 2022 est moins chère (ne cherchez pas la logique) afin de tenter de conquérir le marché des adolescents. En effet, la montre d'entrée de gamme, qui n'a pas beaucoup évolué depuis l'Apple Watch SE 2020, est affichée à 299 euros, contre 329 euros pour son prédécesseur. Une remise permanente de 10 % qui permet de s'offrir un bracelet ou deux.



Du côté de l'Apple Watch 8, il faut compter 499 euros pour la version 41 mm, contre 429 euros pour l'Apple Watch 7. Cette forte augmentation a du mal à passer puisque la "8" reprend la même puce, le même écran, les mêmes boîtiers et la plupart des capteurs. Elle n'ajoute "que" la détection d'accident de voiture, la connexion satellite et le capteur de température.



Ensuite, l’Apple Watch Ultra est hors course. Totalement nouvelle et destinée à une partie spécifique des clients, elle est vendue au tarif de 999 €. Cela se justifie par sa taille énorme de 49 mm, son boîtier titane et ses caractéristiques propres comme le double GPS, le bouton supplémentaire, les capacités de plongée et autre. Mais on ne peut pas la comparer, c’est la première du genre chez Apple.



Enfin, il reste toujours la luxueuse Apple Watch Hermès qui reprend la base de l'Apple Watch Series 8 et ajoute un cadran et boîtier spécifiques, ainsi qu'un bracelet qui fait grimper le prix de 1499 € à plus de 2000 € selon le modèle. C'est 50 € de plus que l'an dernier, ce qui semble plutôt raisonnable.

Les Apple Watch reconditionnées

Apple ne vendant plus les anciens modèles comme la Series 7 qui partage pourtant 90% avec la nouvelle version 2022, il faut se tourner vers les revendeurs qui ont encore un peu de stocks, ou bien, les offres recondtionnées. Comme vous le savez certainement, ce sont des modèles remis à neuf, avec une garantie d'un an. On trouve par exemple sur Back Market des Apple Watch à 245 euros pour la "SE" ou des Apple Watch 6 à 299 euros. La "6" possède d'ailleurs le même processeur que la "8", ce qui la rend particulièrement attractive. Ce ne sont que quelques exemples parmi des centaines.



Si vous avez un doute, n'hésitez pas à lire les avis sur les produits recondtionnés, vous verrez bien souvent des clients très contents comme Jean-Philippe qui s'est offert une Series 6 il y a deux mois :