AirPods Max : les signalements de condensation sous les coussinets persistent

Lors du développement de l'AirPods Max, Apple a pensé à tout : un son de haute-fidélité, une isolation acoustique optimale, un arceau qui répartit le poids du casque pour éviter une pression pendant les longues sessions d'écoute... Au premier abord, l'AirPods Max paraît le casque parfait, mais il a un point faible. De nombreuses personnes ne cessent de mentionner un problème de condensation en dessous des coussinets. Ces signalements récurrents persistent depuis maintenant plus de 2 ans...

Quand la condensation des AirPods Max entraîne des dysfonctionnements

En 2020, Apple a introduit les AirPods Max sur le marché, une paire d'écouteurs haut de gamme qui, depuis son lancement, a été au cœur d'une polémique. Dès les premiers mois d'utilisation, plusieurs consommateurs ont dénoncé des problèmes d'humidité derrière les coussinets. Malgré trois ans écoulés depuis ces premiers signalements, cette problématique semble persister, surtout pendant l'été où les remontées sur les forums sont les plus nombreuses.



Au départ, Apple n'a pas reconnu publiquement que la condensation était un problème récurrent, malgré les multiples plaintes sur les forums en ligne. 404 Media, un média spécialisé, a même baptisé ce phénomène de "Condensation Death". En effet, cette accumulation d'eau est loin d'être anodine : elle provoque divers dysfonctionnements des écouteurs.

Comment expliquer cette condensation que n'ont pas les autres casques ?

La conception métallique des AirPods Max, bien qu'élégante, contribue en partie à la formation de condensation. En présence d'air chaud, le métal devient un aimant pour l'humidité, rendant ces écouteurs plus vulnérables à ce souci par rapport à d'autres casques sur le marché. L'enjeu n'est pas seulement esthétique : l'humidité peut endommager les composants internes des écouteurs, rendant leur utilisation compliquée.



Un post sur Reddit évoque que la majorité des dysfonctionnements matériels des AirPods Max sont directement liés à ce problème de condensation. De nombreux utilisateurs pointent du doigt la conception en aluminium et le manque de ventilation comme principaux coupables.

Comment Apple aborde le problème

Face à la masse de remontée, Apple est bien évidemment au courant de ce problème, toutefois, l'entreprise ne fait rien. Au lieu de chercher des solutions ou communiquer des directives claires et précises à sa communauté, Apple recommande juste aux propriétaires d'AirPods Max de "faire attention".



Cette "affaire" a même pris une tournure judiciaire, avec le lancement d'une action collective en Californie contre Apple, les plaignants accusent la firme de Cupertino de négligence. Selon certains rapports, le manque de popularité des AirPods Max pourrait expliquer pourquoi ce défaut n'a pas eu une couverture médiatique plus étendue.



Comme Apple laisse ses clients se "débrouiller tout seul" avec la condensation des AirPods Max, les propriétaires du casque très haut de gamme ont échangé quelques solutions sur Reddit : éviter les longues sessions d'écoute l'été en extérieur, nettoyer régulièrement la partie sous les coussinets...



À la rédaction d'iPhoneSoft, nous sommes aussi concernés par ce problème de condensation avec l'AirPods Max, nous avons trouvé une solution simple à ce souci : l'hiver, le printemps et l'automne, on utilise principalement l'AirPods Max, l'été, on utilise essentiellement des AirPods Pro 2. Pour le moment, nous n'avons jamais rencontré de problèmes techniques à cause de la condensation. Grâce à cette méthode ? On espère sincèrement qu'Apple pensera à ce souci avec les AirPods Max 2, car au-delà de ce problème de condensation, c'est un casque extraordinaire sur tous les plans.